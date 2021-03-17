У Кременчуці домашній собака покусав 8-річну дитину (доповнено)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 322 Коментарів: 1

Мама дівчинки написала заяву на власницю до поліції

У Кременчуці домашній собака покусав 8-річну дитину. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 16 березня поблизу школи №19 (на розі вул. Шевченка та вул. Софіївської). У дитини рани на нозі.





Мама дівчинки написала заяву до поліції. На місці працювали співробітники ювенальної превенції. Обставини події встановлюють.





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Як стало відомо з оперативного зведення мерії, господарка гуляла з собакою на повідку. Дівчинка впала біля собаки.



Дитина отримала вкушені садна верхньої третини правої гомілки та підшкіру гематому.





Дівчинці призначено курс щеплень.