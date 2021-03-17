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У Кременчуці домашній собака покусав 8-річну дитину (доповнено)

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 322 Коментарів: 1

Мама дівчинки написала заяву на власницю до поліції

У Кременчуці домашній собака покусав 8-річну дитину. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 16 березня поблизу школи №19 (на розі вул. Шевченка та вул. Софіївської). У дитини рани на нозі.


Мама дівчинки написала заяву до поліції. На місці працювали співробітники ювенальної превенції. Обставини події встановлюють. 


Доповнено:


Як стало відомо з оперативного зведення мерії, господарка гуляла з собакою на повідку. Дівчинка впала біля собаки.

Дитина отримала вкушені садна верхньої третини правої гомілки та підшкіру гематому.


Дівчинці призначено курс щеплень.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: собака укус
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 09:18

наблюдал картину недавно, возле маркета привязана собака небольшая совсем, хозяйка в магазине, другая хозяйка несностного мальчика стоит балаболит на ступеньках, этот мальчик прицепился к собаке, лезет ей в морду своим лицом, пинает ногами, машет руками( по размеру мальчик чуть больше), клуша стоит и болтает-но она видет это и ничего не предпринимает. Вот вопрос, если бы эта собака( следует отдать ей должное она стерпела всё это) откусила ему ухо? что бы эта клуша делала?


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