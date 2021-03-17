Мама дівчинки написала заяву на власницю до поліції
У Кременчуці домашній собака покусав 8-річну дитину. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 16 березня поблизу школи №19 (на розі вул. Шевченка та вул. Софіївської). У дитини рани на нозі.
Мама дівчинки написала заяву до поліції. На місці працювали співробітники ювенальної превенції. Обставини події встановлюють.
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Як стало відомо з оперативного зведення мерії, господарка гуляла з собакою на повідку. Дівчинка впала біля собаки.
Дитина отримала вкушені садна верхньої третини правої гомілки та підшкіру гематому.
Дівчинці призначено курс щеплень.