У Кременчуці навпроти прокуратури ДТП: одна смуга руху у напрямку центру зайнята

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 341

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

У Кременчуці навпроти прокуратури ДТП. Про це повідомляють у соцмережах.









Зіштовхнулися Subaru та ВАЗ. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.









Одна смуга руху у напрямку центру зайнята.