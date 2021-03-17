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У Кременчуці навпроти прокуратури ДТП: одна смуга руху у напрямку центру зайнята

Сьогодні, 09:07 Переглядів: 341

 

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

У Кременчуці навпроти прокуратури ДТП. Про це повідомляють у соцмережах. 


 


Зіштовхнулися Subaru та ВАЗ. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.


 


Одна смуга руху у напрямку центру зайнята. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug
Теги: дтп аварія
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