Українці довіряють органам системи МВС, а ви? (соціологічне дослідження)

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 394 Коментарів: 1

Згідно дослідженню, проведеному центром соціологічних досліджень ім. Розумкова, з 5 по 9 березня 2021 року, найбільшою довірою серед усіх органів системи МВС користується Державна служба з надзвичайних ситуацій – 63% (проти 65% рік тому).





Державній прикордонній службі довіряє 60% опитаних (так само, як і минулого року), Національній гвардії України довіряє 56% (-4%), а Національній поліції України – 41,2% (-2,5%).





Зрозуміло, що відсоток довіри дещо зменшився у порівнянні з минулим роком, але це очікувано на тлі пандемії та загальної кризи, пов’язаної з нею.





В опитуванні приймало участь 2018 респондентів віком від 18 років, що проживають в усіх регіонах України за виключенням Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.



