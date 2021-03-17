Кременчук, Україна, Світ

Українці довіряють органам системи МВС, а ви? (соціологічне дослідження)

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 394 Коментарів: 1

 

Хоча показники менші, ніж минулоріч

Згідно дослідженню, проведеному центром соціологічних досліджень ім. Розумкова, з 5 по 9 березня 2021 року, найбільшою довірою серед усіх органів системи МВС користується Державна служба з надзвичайних ситуацій – 63% (проти 65% рік тому).


Державній прикордонній службі довіряє 60% опитаних (так само, як і минулого року), Національній гвардії України довіряє 56% (-4%), а Національній поліції України – 41,2% (-2,5%).


Зрозуміло, що відсоток довіри дещо зменшився у порівнянні з минулим роком, але це очікувано на тлі пандемії та загальної кризи, пов’язаної з нею.


В опитуванні приймало участь 2018 респондентів віком від 18 років, що проживають в усіх регіонах України за виключенням Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.


 

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: опрос опитування МВС

А кому більше довіряють читачі «ТелеграфЪ»?

Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

532
mangust-1:
Сьогодні, 08:17

Дивіться:

-замовна справа на Мельника;

-замовна справа на Ріфа;

-замовна справа на Стерненка.

Це тільки ті,що на слуху.А скільки ще невинних людей сидять по СІЗО?

За всим цим стоїть аваков.А всі перелічені служби знаходяться під його впливом.

То чи можна довіряти будь якій з них?

Відповідь очевидна-ні.

А ті ,хто "за",то це аба бувші менти,яких виперли,але вони мріють про відновлення,або прислужники режиму.


7 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх