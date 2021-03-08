Коли бажання зійшлись з можливостями: чого хотіли кременчужанки і що їм дарували

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 111

Сьогодні ТелеграфЪ провів серед своїх читачів ряд опитувань про те, що і від кого жінки хочуть отримати 8 Березня, та що їм збираються дарувати чоловіки. Ось що з цього вийшло.





Станом на 16.30, 35% опитаних читачів переконана, що 8 Березня ніяк не можна з'являтися на очі жінці без квітів, а 30% - що краще дарувати якісь сттєвіші і довговічніші подарунки. Ще 17% надали перевагу квітам у горщику, замість букетів.





При цьому, більшість (15%) наших читачів чоловічої статі відповіли, що подарують жінкам гроші; 14% переконані, що вони самі і є найкращим подарунком; по 11% нічого не даруватимуть або вважають свято сексистським, і 10% відстояли довжелезні черги, за омріяним букетом.





Жінки ж найбільше чекають подарунків від чоловіка (18%); 12% ні від кого нічого не чекають; по 11% хочуть подарунків від синів і коханців; а ще 9% - чекають спадку від дядька з Америки.





Найбільше наших читачок, 10%, не хочуть подарунків в ім'я економії сімейного бюджету. 9% хочуть щоб їх просто не хвилювали, по 8% мріють про подорожі і гроші, а по 7% - про квіти і подарунковий сертифікат.





Тож, в принципі, жіночі бажання і чоловічі можливості цьогоріч зійшлись - одні не чекають подарунків, а інші не збираються їх вітати.





Цікаво, що у березні 2020 році найбільше (11%) жінки мріяли про подорожі, 9% також шкодували сімейного бюджету на подарунки, 7% чекали квітів, трохи менше жадали грошей, а по 6% - чекали романтичної вечері та ювелірних прикрас.