Колісний завод та підприємство «Обід» заборгували зарплату працівникам

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Зарплата не виплачена за грудень 2020 року, керівництво обіцяє розрахуватися у другому кварталі цього року

ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» та пов'язане з ним підприємство «Обід» станом на перше березня заборгували зарплату працівникам. Така інформація пролунала на засіданні комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій у виконкомі, що відбулася 5 березня.





Зарплата на цих двох підприємствах не виплачена за грудень 2020 року. Загальний борг колісного заводу по зарплаті - 2,8 млн грн; ПП «Обід» - понад мільйон. Начальник фінансово-економічного управління колісного заводу відзвітував одразу за два підприємства, назвавши «Обід» при цьому «спорідненим підприємством».





За його словами, на підприємствах склалася дуже складна економічна ситуація, пов'язана різким падінням обсягів замовлень. Більша частина продукції завжди йшла на експорт. Основними споживачами історично були заводи Білорусі та РФ. (Колісний завод так і не знайшов заміну російському ринку після розпаду СРСР). Крім цього, на даний час на ситуацію вплинуло зростання вартості металопрокат, висока конкуренція, зростання тарифів на енергоносії, доповів представник заводу. За його словами, на ситуацію на підприємстві вплинуло й те, що воно гасило кредиторські борги перед банками у 2020 році. Якраз на грудень припала виплата перед одним з кредиторів, що призвело до заморожування обігових коштів у розмірі 15 млн грн. Це й призвело до затримки виплати зарплати за грудень, при цьому зарплата за січень виплачена.





- Грудневу зарплату в нас планується закрити у другому кварталі 2021 року, - запевнив керівник КрКЗ.







