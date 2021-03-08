9 березня світла не буде на 65 кременчуцьких вулицях
Сьогодні, 16:01
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
9 березня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- просп. Свободи, 2, 2-Б;
- вул. Халаменюка, 1, 3, 5, 5а.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича 81-106, 139;
- вул. Гайдамацька, 72-95, 86-147;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Ростовська;
- вул. Дніпровська;
- вул. Самойлова;
- пров. Дніпровський;
- пров. Спаський;
- пров. Максима Рильського;
- пров. Промисловий;
- туп. Максима Рильського;
- пр. Тупіковий;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пр. Річний;
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- пров. Декабристів;
- вул. Зінаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Андріївська;
- вул. Новомежева;
- пров. Фруктовий;
- пров. Андріївський;
- пр. Парковий;
- вул. Новобудівельна;
- вул. Єсєніна;
- вул. Костянтина Острозького;
- пров. Одеський;
- пр. Одеський;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Індустріальна;
- вул. Ціолковського;
- пров. Індустріальний;
- вул. Суворова;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- пров. Південний;
- пров. Ударний;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- вул. Чкалова;
- вул. Новокагамлицька;
- вул. Сєрова;
- вул. Продольна;
- пров. Кагамлицький;
- вул. Ювілейний;
- вул. Інтернаціональний;
- просп. Свободи, 47;
- вул. Київська, 1/49.