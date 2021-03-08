Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук

9 березня світла не буде на 65 кременчуцьких вулицях

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 478

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

9 березня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • просп. Свободи, 2, 2-Б;
  • вул. Халаменюка, 1, 3, 5, 5а.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича 81-106, 139;
  • вул. Гайдамацька, 72-95, 86-147;
  • вул. Чумацький шлях, 69-83;
  • вул. Баженова, 1-22;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Ростовська;
  • вул. Дніпровська;
  • вул. Самойлова;
  • пров. Дніпровський;
  • пров. Спаський;
  • пров. Максима Рильського;
  • пров. Промисловий;
  • туп. Максима Рильського;
  • пр. Тупіковий;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пр. Річний;
  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • пров. Декабристів;
  • вул. Зінаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Новомежева;
  • пров. Фруктовий;
  • пров. Андріївський;
  • пр. Парковий;
  • вул. Новобудівельна;
  • вул. Єсєніна;
  • вул. Костянтина Острозького;
  • пров. Одеський;
  • пр. Одеський;
  • вул. Олексія Древаля;
  • вул. Індустріальна;
  • вул. Ціолковського;
  • пров. Індустріальний;
  • вул. Суворова;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • пров. Південний;
  • пров. Ударний;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Новокагамлицька;
  • вул. Сєрова;
  • вул. Продольна;
  • пров. Кагамлицький;
  • вул. Ювілейний;
  • вул. Інтернаціональний;
  • просп. Свободи, 47;
  • вул. Київська, 1/49.
1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх