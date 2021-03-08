Нардеп Мовчан розповів чому приєднався до скандального об'єднання «Дубина - слуга українського народу» та чи спілкувався з Коломойським

Вчора, 17:35 Переглядів: 1 248

Три нардепи з Полтавщини увійшли до групи Олександра Дубінського, якого нещодавно вивели зі складу фракції «Слуга народу»

Троє народних депутатів з Полтавщини увійшли до міжфракційного об'єднання «Дубина - слуга українського народу». 4 березня позафракційний народний депутат Олександр Дубінський оголосив про створення у парламенті об’єднання «Дубина - слуга українського народу». За його інформацією, до складу об’єднання також увійшли нардепи:





Олексій Мовчан («Слуга народа»);

Анастасія Ляшенко («Слуга народа»);

Андрій Боблях («Слуга народа»);

Сергій Швець («Слуга народа»);

Антон Поляков (группа «За майбутне», раніше був в«Слуга народа»);

Дмитро Чорний («Слуга народа»).

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Телеграф поцікавився у народного депутата Олексія Мовчана з чим пов’язане його рішення долучитися до між фракційного об’єднання (МФО) та чи дійсно група пов’язана з олігархом Коломойським.





Нардеп Олексій Мовчан зауважив, що з початку скликання в парламенті сформовано близько 30-40 міжфракційних обєднань. Він входить у близько 10 міжфракційних об’єднань: «За права дітей з особливими освітніми потребами», «Цінності, Гідність, Родина», «Українці в світі», «ЕКОНОМІКА.NOW», «За Прискорену Євроінтеграцію Українського Бізнесу» та інші.





- Колеги по парламенту постійно про щось прохають. Це не якась ідеологічна історія. Міжфракційне об’єднання – це не політичний майданчик, це більше клуб за інтересами.





- З якою метою було створене МФО?





- У депутатів є контрольна функція, яка може здійснюватися через звернення та запити. Ми обговорювали, що цю контрольну функцію будемо реалізовувати якось по іншому – за допомогою підключення медіа та спільних заходів.

У мене, як народного депутата від округу, є проблеми з роботою органів центральної і регіональної влади. Коли ти не один, це набагато ефективніше, ніж ти просто пишеш звернення. Мені, як депутату, цікаво здійснювати цю контрольну функцію потужніше.

В окрузі у мене є проблеми з екологією, але на мої запити, які реєстрував через Верховну Раду України – не реагують й результату немає. Територія Єристівки, Бондарів… має проблеми з водопостачанням. Ти здійснив функцію, написав листа й отримав відписку. А якщо ти якісно подаєш, то і результат інший. Я приймаючи рішення мотивував це тим, що з колегами ми можемо зробити більше.

Інше питання, що це все зараз перекрутили й членів об’єднання зібралося мало, тому виглядає все як «кисле молоко».





- Олексію, Ви мали особисту розмову з Ігорем Коломойським?





- Ні.





- Міжфракційне об’єднання «Дубина - слуга українського народу» пов’язують з олігархом Коломойським…





- Ми можемо зібратися разом і назвати наше зібрання специфічним словом і сказати, що наш представник Джо Байден… Немає ні олігархічної чи навіть політичної основи. Ніякого зв’язку ні з якими олігархами чи бізнесом об’єднання немає.





- Ви не підтримали виключення Дубінського з фракції. Чому?





- Вважаю, що не чесно по відношенню до колеги, який був членом команди. Далі аргументував це тим, що цей негатив вилізе проти нас. Навіщо нам створювати додаткових ворогів серед своїх. З ним треба працювати та говорити. У нас бувають прогалини у комунікації в середині владної команди, це нормально, адже у нас велика команда.





Краще вирішити ці проблеми, ніж вигнати всіх. Ми вигнали Гео Лероса – він почав «мінусити» президента, Іванісова, Полякова – взагалі на другий тиждень після того як увійшли в Раду… Зламати все за один раз дуже просто, а потім відбудовувати завжди важко. Кожен може мати свою думку.





У нас дуже велика фракція й маємо депутатів з протилежними поглядам, є ті хто ближче до ЄС чи Голоса, інші ідеологічно ближчі до ОПЗЖ. Але нас об’єднує Президент і спільна логіка й необхідно шукати компроміс ніж виключати когось.



Також Олексій Мовчан відповів, що не пов’язує цю групу зі своєрідною «Бе! Командою», свою версію якої 4 березня опублікувала «Українська правда». Заначимо, що у списку фігурують нардепи від Полтавщини: Максим Березін, Андрій Боблях, Костянтин Касай, Олексій Мовчан, Анастасія Ляшенко. Як бачимо, окремі прізвища групи Ігоря Коломойського у парламенті збігаються із прізвищами членів об’єднання «Дубина».

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Нагадаємо, у січні цього року Олександр Дубінськй потрапив під санкції США через «пов'язану з Росією мережу дезінформації». Депутата Олександра Дубінського виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу». Олексій Мовчан, Анастасія Ляшенко та Андрій Боблях під час голосування не підтримали виключення Дубінського з фракції.