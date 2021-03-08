Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Спорт, Топ-новость, Фотоколекція

«Кремінь» розписав мирову з чемпіонами Полтавщини «Олімпією»

Вчора, 18:11 Переглядів: 1 008

 Попереду у кременчужан ще один заключний контрольний матч
Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 8 березня, футболісти Кременя на своєму полі приймали чемпіонів Полтавської області - Олімпію з Савинців. 


На стадіоні «Кремінь-Арена» запалили піротехніку на честь переможця Кубку Полтавщини


«Кремінь» - «Олімпія» - 0:0

«Кремінь»: Олійник, Бєлоусов, Головко, Курелєх, Мілєсін (Мягков 74), Демченко, Семенов, Івахно (Мурашов 60), Хоцяновський (ГНП), Бичков (ГНП 81), ГНП (ГНП 60, Галата 71)


У порівнянні з минулою грою тренерський штаб вніс 4 заміну у стартовий склад. З перших хвилин вийшли: Курелєх, Мілєсін, Семенов та гравець на перегляді (ГНП). 


Господарі активно розпочали гру, притиснув суперника на його половині поля. Вже на 22 хв Бичков забив у ворота Олімпії, але суддя вказав на положення поза грою. Після затяжної атаки й кількох спроб вразити ворота савинців, Демченко прострелив метрів з 20. Згодом Бєлоусов також мав шанс вразити ворота суперника. До перерви ще двоє гравців Кременя проб вали ворота Олімпії. Під кінець тайму Олімпія змогла перевірити Олійника на пильність.


У другому таймі Кремінь вирішив переглянути ряд новачків. Олімпія більш активізувалась й додала клопоту кременчужанам. Проте рахунок на табло так і залишився - 0:0.


11 березня у Черкасах Кремінь проведе заключний контрольний матч проти місцевого Дніпра. Початок матчу о 15.00. 
1
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко Джерело відео: Кремень ТВ
Теги: футбол Кремінь Олімпія
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх