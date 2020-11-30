На стадіоні «Кремінь-Арена» запалили піротехніку на честь переможця Кубку Полтавщини

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Фото: Богдан Проскуров, Альона Душенко

Вчора, 2 грудня, у Кременчуці відбувся фінал Кубку Полтавської області з футболу. На полі стадіону «Кремінь-Арена» у битві зійшлися «Олімпія» Савинці та СК «Полтава».









Напередодні ввечері Кременчук засипало снігом, тому в терміновому порядку поле готували до приїзду поважних гостей. До розчистки долучився й директор «Кременя» Андрій Недяк.









Зауважимо, що фінал Кубку Полтавської області планували провести 11 листопада, проте через пандемію коронавірусу зустріч перенесли на грудень.









У драматичному протистоянні перемогу на останній хвилині додаткового часу здобула «Олімпія». Джокер «Олімпії» Вадим Бурляй, який в останніх матчах забивав «Полтаві», відзначився й цього разу. Після передачі партнера Бурляй пробив з-під захисника у дев’ятку полтавців. Трофей їде до Савинців.





Відео всього матчу

«Полтава» - «Олімпія» - 0:1

Гол: Бурляй (90+3)

«Полтава»: Тельнов, Підлепич (Собко, 59), Томенко, Чижов, Савенков, Пономаренко, Даниленко, Горжуй, Місяйло (Червонцев, 65), Куімов, Кірпіченко. Головний тренер: Володимир Сисенко

«Олімпія»: Казаков, Світличний, Малик, Богомаз, Ковтун, Рудченко (Бажан, 46), Фабунмі, Субочев, Радченко, Співак (Бурляй), Кунєв. Головний тренер: Олександр Кулик

Головний арбітр: Віктор Чернишов, арбітри: Євген Сухенко, Валерій Коробко. 4-й арбітр: Олександр Садовий. Спостерігач арбітражу: Павло Брюхов (усі з Кременчука)





Привітати переможців та призерів до Кременчука завітав виконавчий директор громадської спілки «Асоціація футболу Полтавщина» Віктор Пожечевський, а також депутат Полтавської обласної ради Олександр Алексюк, голова Федерації футболу Кременчука Андрій Недяк.









На жаль, команда суперників СК «Полтава», після прикрої поразки на останніх секундах, не вийшла на поле за срібними нагородами. Лише президент та екскандидат на посаду міського голови Сергій Іващенко отримав нагороду.





Коротко про команди





«Олімпія» Савинці – створена у 1976 році на базі колгоспу «Більшовик», який очолювала Галина Павлівна Яремко. З початком перебудови в 1985 році ця футбольна дружина на чверть століття припинила існування. Поки у 2011 році керівник господарства ТОВ «Савинці» Тетяна Михайлівна Ситник не відновила колектив. Спочатку команда виступала на першість району, а з 2013 року «Олімпія» змагається в чемпіонаті області серед команд Вищої ліги. У 2014 році команда стала володарем Кубку Полтавської області. З приходом на посаду головного тренера Олександра Кулика у 2016 році команда почала досягати високих результатів:

володар Кубку України серед аматорів – 2020

чемпіон Полтавської області – 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

володар Кубку Полтавської області – 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

володар Суперкубку Полтавської області – 2019

Спортивний клуб «Полтава» був заснований навесні 2011 року двома ентузіастами футболу - Володимиром Сисенком та Станіславом Майзусом. Команда СК «Полтава» виступає в чемпіонаті та Кубку Полтавської області з квітня 2011 року, а її головне досягнення датується 2014 роком, коли «містяни» стали чемпіонами області та виграли Суперкубок Полтавщини. СК «Полтава» чемпіон Полтавської області у 2011 році, срібний призер чемпіонату Полтавської області 2020 року. Володар Суперкубку Полтавської області 2011 року. Президент клубу Сергій Іващенко.

Через 12 років Кременчук знову приймає Кубок Полтавщини

У 2008 році на стадіоні «Політехнік» Кременчук востаннє приймав Кубок Полтавської області з футболу. Тоді зійшлися команди «Велика Багачка» та «Локомотив» з Гребінки. У запеклій боротьбі перемогу, з рахунком – 2:1, здобула команда з Великої Багачки.





Остання кременчуцька команда, яка дійшла до фіналу бала команда «Гірник», яка у фіналі поступилася Лубнам з рахунком – 1:2. Цікаво, що у 2004 році переможцем Кубку Полтавської області став кременчуцький «Кремінь», який після перемоги заявився у Другу лігу.





Перший Кубок Полтавської області відбувся аж у 1939 році! У фіналі зійшлися «Динамо» та «Спартак». У гольовій перестрілці перемогли «динамівці» з рахунком – 3:2.