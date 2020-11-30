Не такий страшний ковід, як сума за обробку труни від СКРП

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 390

До редакції звернулася кременчужанка Софія. Її мама померла від COVID-19 на прикінці жовтня 2020 р. Організацією поховання займалося СКРП. Першочергова сума, яку озвучили дочці покійної за пакет послуг була близько 19 000 грн. Родичі покійної відмовилися від транспортування, після перерахунку сплатили 12 703,80 коп.







Після похорону жінка випадково зустріла знайому, в розмові з якою з’ясувала, що та також втратила свою маму на початку жовтня. І причиною тому став COVID-19. Як і у випадку з Софією, організацією поховання мами знайомої також займалися працівники СКРП. Але сума за деякі надані послуги були значно нижчими.









Подруги порівняли два рахунки і знайшли відмінність. В рахунку від 9 жовтня послуга з обробки труни вартувала 2032 грн. А в рахунку від 27 жовтня 7512 грн. Різниця 5408 грн на одну й ту саму послугу.









Софія вирішила з’ясувати, чому обробка труни для небіжчиці в її випадку була значно більшою. З двома рахунками на руках, за поясненням вона звернулася до керівника СКРП Валерія Стефаненка. Після скандалу очільник комунального підприємства пояснив жінці, що сталася помилка – дівчата на касі вирішили, що мати Софії мешкає в Кременчуцькому районі. Різницю жінці повернули.





Але виникає питання: чи дійсно для жителів кременчуцького району одна й та сама послуга дорожча ніж для містян на 5408 грн? Якщо так, то чим це регламентовано?





За коментарями ми звернулися до директора СКРП Валерія Стефаненка:

- Ціни відрізняються, тому що бюджет міста Кременчука виділяє кошти на засоби індивідуального захисту, які використовуються при роботі з померлими від COVID-19. А мешканці інших районів самостійно компенсують ці витрати підприємству. У прейскуранті це, звісно, зафіксовано.





Прейскурант можна знайти на сайті міськвиконкому, але в ньому відсутні не лише окремі ціни на обробку труни для тих, хто зареєстрований не в Кременчуці, але і така позиція взагалі. Посяснити цю ситуацію, та чим саме працівники СКРП обробляють труни, що послуга обходиться аж у 7,5 тис. грн директор комбінату не зміг.





Тож редакція підготувала офіційний запит, згідно з законодавством. Про те, яку відповідь ми отримали, обов’язково повідомимо читачів.