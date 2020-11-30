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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині через аварію на газопроводі 528 абонентів залишилися без газу

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 356

За попередніми даними, труби газопроводу високого тиску пошкодили під час проведення сільськогосподарських робіт

3-го грудня близько 15.30 поблизу села Мале Ладижине Полтавського району під час проведення сільськогосподарських робіт пошкодили труби газопроводу високого тиску. Як повідомили у департаменті з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА, через це близько 528 абонентів навколишніх сіл – Василівка, Дудникове, Степанівка – залишилися без газопостачання.


На місці події працювала аварійна бригада ПАТ «Полтавагаз» – одна одиниця техніки та чотири працівники, підрозділи ДСНС не залучалися. Аварійна бригада і сьогодні, 4 грудня, продовжує роботи по відновленню газопостачання.


Загрози навколишньому середовищу, життю та здоров’ю населення немає. Точні причини та наслідки аварії наразі встановлюються.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: газопостачання газопровод аварія
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