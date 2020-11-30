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У Кременчуці за ніч патрульні наловили трьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 450 Коментарів: 1

 

Усі отримали адмінпротоколи 

У Кременчуці за ніч патрульні наловили трьох нетверезих водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


Водія ЗАЗу зупинили на вул. Бетонній. Чоловік забув увімкнути фари у темний час доби. Коли правоохоронці підійшли поспілкуватися з ним, відчули запах алкоголю. Драгер показав 2,02 ‰ у крові 46-річного керманича.


Другого чоловіка Kia Cerato спіймали на вулиці Ігоря Сердюка. Водій поїхав під знак «В'їзд заборонено». Поспілкувавшись з 36-річним чоловіком, патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 1,59‰. 


А про третього нетверезого водія на лінію 102 повідомили мешканці міста, заявивши що за кермом ЗАЗу 30-річний нетверезий чоловік. Інформація підтвердилася - вміст алкоголю в крові порушника перевищував допустиму норму майже у 5 разів.


На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

2 448
zzzzzz:
Сьогодні, 12:23

как профессиональные рыбаки-поймал-отпустил....


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