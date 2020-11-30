У Кременчуці за ніч патрульні наловили трьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 450 Коментарів: 1

У Кременчуці за ніч патрульні наловили трьох нетверезих водіїв. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.





Водія ЗАЗу зупинили на вул. Бетонній. Чоловік забув увімкнути фари у темний час доби. Коли правоохоронці підійшли поспілкуватися з ним, відчули запах алкоголю. Драгер показав 2,02 ‰ у крові 46-річного керманича.





Другого чоловіка Kia Cerato спіймали на вулиці Ігоря Сердюка. Водій поїхав під знак «В'їзд заборонено». Поспілкувавшись з 36-річним чоловіком, патрульні помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат — 1,59‰.





А про третього нетверезого водія на лінію 102 повідомили мешканці міста, заявивши що за кермом ЗАЗу 30-річний нетверезий чоловік. Інформація підтвердилася - вміст алкоголю в крові порушника перевищував допустиму норму майже у 5 разів.





На всіх водіїв інспектори склали протоколи за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.