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Топ новина, Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Уряд не планує посилювати карантинні обмеження до кінця грудня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 302 Коментарів: 7

 

Повний перелік можливих заходів оприлюднять на засіданні Кабміну уже наступної середи, 9 грудня

Посилювати карантинні обмеження в грудні — немає необхідності. Про це сповістив прем'єр-міністр Шмигаль в своєму офіційному Телеграм-каналі. 


Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив громадськість, що медична система до кінця грудня точно витримає навантаження, спричинене пандемією. Такі прогнози МОЗ дають нам змогу точніше прогнозувати дати можливих зимових канікул заради безпеки, - йдеться у дописі.


Тому уряд розглядає варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше, ніж на початку січня.


Уряд продовжує аналізувати дані щодо кількості захворілих, заповненості ліжок, забезпеченості лікарень. Ми розраховуємо пройти грудень з чинними карантинними обмеженнями, - наголосив Шмигаль.


Повний перелік можливих обмежень оприлюднять на засіданні Кабміну уже наступної середи, 9 грудня. Проте жоден із планів не передбачає закриття міського громадського транспорту, а також міжміського та міжнародного сполучення.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: карантин карантинні обмеження
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

403
Туся:
Сьогодні, 12:27

доречі,зараз сім. лікарі не поспішають посилати  зробити тести, чи аналізи на наявність вірусу, хоча і бачать, що хворий з стовідсотковим ковітом. . Чому?, Не мають грошей лабораторії, щоб кожному другому робити аналіз, чи щоб не усугубляти негативні зростання  статистики, Що до стрімкого поширення хвороби, бо ж з збільшенням хворих треба таки ужисточити карантин? А, це тисячі невдоволених підприємців, страйки біля кабміну, ну і таке інше. краще хай хворіють.


19 1
11
Крошки абсурда:
Сьогодні, 13:29

Цитата: Туся

доречі,зараз сім. лікарі не поспішають посилати  зробити тести, чи аналізи на наявність вірусу, хоча і бачать, що хворий з стовідсотковим ковітом. . Чому?, Не мають грошей лабораторії, щоб кожному другому робити аналіз, чи щоб не усугубляти негативні зростання  статистики, Що до стрімкого поширення хвороби, бо ж з збільшенням хворих треба таки ужисточити карантин? А, це тисячі невдоволених підприємців, страйки біля кабміну, ну і таке інше. краще хай хворіють.

 

Да, вы правы, во многих городах негласное правило не отправлять людей на анализы и не ставить подтвержденный ковид.

Казна пустеет, огромные суммы ковидного фонда ушли на поддержание рейтинга власти в виде госпроектов и т. д. помогать малому бизнесу нет ни средств ни желания, а по-этому выход у них один - закрыть глаза и сделать вид, что эпидемия пошла на спад. 


10 0
122
Fedyaev_D:
Сьогодні, 13:32

Т.е на католическое Рождество вирус не опасен и можно совершать обряды и т.п., а на христианское проблема усиливается многократно. Мне лично не нравится методика подстраивания под западные регионы (в культуре, языке, религии...)


8 4
2 448
zzzzzz:
Сьогодні, 13:41

Цитата: Fedyaev_D
Т.е на католическое Рождество вирус не опасен и можно совершать обряды и т.п., а на христианское проблема усиливается многократно
проблема усиливается, когда фопы на банковой, поэтому все зависит от их настроения.Будут серьезные заварушки, не введут локдаун , или сделают попущения для них. Будет там 2 калеки выступать- закроют с декабря по февраль. Никакого призрака запада тут нет и в помине.Какая то навязчивая идея у тебя про язык, культуру и т.д. Что притесняют за русский на заводе? Или литовский заставляют учить( шютка)?

 


4 3
122
Fedyaev_D:
Сьогодні, 13:44

Я как раз не про русский язык, а про распостранение западных диалектов   ("роверов", "файно" и т.п. ) на всю Украину 


5 4
35
Гуру:
Сьогодні, 14:09

всё гораздо проще, нужно дать отплясать корпоративы бедным артистам-Полякова,квартал и прочим сиротам приближенных к бубочке.


1 0
2 448
zzzzzz:
Сьогодні, 14:17

Цитата: Fedyaev_D
распостранение западных диалектов   ("роверов", "файно" и т.п. ) на всю Украину
ну ты же все равно на них не изъясняешься, в чем беда то?и как они относятся к карантину?


1 0

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