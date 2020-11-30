Уряд не планує посилювати карантинні обмеження до кінця грудня

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 302 Коментарів: 7

Посилювати карантинні обмеження в грудні — немає необхідності. Про це сповістив прем'єр-міністр Шмигаль в своєму офіційному Телеграм-каналі.





Сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив громадськість, що медична система до кінця грудня точно витримає навантаження, спричинене пандемією. Такі прогнози МОЗ дають нам змогу точніше прогнозувати дати можливих зимових канікул заради безпеки, - йдеться у дописі.





Тому уряд розглядає варіант, що додаткове посилення карантинних заходів відбудеться не раніше, ніж на початку січня.





Уряд продовжує аналізувати дані щодо кількості захворілих, заповненості ліжок, забезпеченості лікарень. Ми розраховуємо пройти грудень з чинними карантинними обмеженнями, - наголосив Шмигаль.





Повний перелік можливих обмежень оприлюднять на засіданні Кабміну уже наступної середи, 9 грудня. Проте жоден із планів не передбачає закриття міського громадського транспорту, а також міжміського та міжнародного сполучення.



