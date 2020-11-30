Рятувальникам Кременчука колеги з Нідерландів зробили подарунок на 40 тисяч євро

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 949 Коментарів: 1

Кременчуцькі рятувальники отримали гуманітарну допомогу від колег з Нідерландів. Серед спорядження - 22 каски, 69 комплектів бойового одягу та 35 пар взуття. Вартість подарунку - більше 40 тисяч євро.









Ярослав Любецький, заступник начальника ГУ ДСНС України у Полтавській області, який приїхав вручити спорядження сказав, що для Кременчука - це свято, позаяк якість бойового одягу європейського зразка відрізняється від українського виробника:





- Це спорядження має велику ефективність, у ньому три шари: один - захищає від прямого потрапляння вогню й високої температури, другий - тепловий шар, який не дає пожежнику отримати тепловий удар, а також – водонепроникна мембрана, яка не дає промокнути. Пожежна каска зручна, бо при виробництві врахований той передовий досвід наших закордонних колег. Захисні чоботи з металевою вставкою у підошву і у носок, тому пожежники зможуть не боятися пробити ногу, і якщо не дай бог щось впаде, захисна вставка захистить, – розповів Ярослав Любецький.





За словами рятувальника, усі вогнеборці міста наразі забезпечені одягом, проте потреба у ньому є завжди:





- Зараз оголошені закупівлі такого ж спорядження закордонного виробника. Річ у тому, що кошти, які виділяють Державній службі з надзвичайних ситуацій, не дають змоги охопити за раз усіх наших рятувальників. Наприклад, цього року ми закупаємо приблизно 160 комплектів такого одягу, а постійна потреба - 800. Але в нас немає пожежних, не забезпечених одягом. Проте є термін використання. Тому спрацьовуємо наперед, щоб не було тієї ситуації, коли хлопцям не буде у чому ліквідовувати надзвичайні ситуації, – наголосив Любецький.



