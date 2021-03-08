Що ви плануєте дарувати кременчужанкам на 8 Березня

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Сьогодні, 8 Березня, саме той день, коли чоловіки йдуть з дарами до жінок. Наші читачки зранку вже наобирали, чого б їм хотілось у цей день.





Цікаво, чи фантазія чоловічої частини наших читачів збігається з жіночими «бажалками».