«Може, нам взагалі треба закрити це комунальне підприємство» - депутат Плескун про КМЕК

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Голова бюджетної комісії Олександр Плескун хоче проаналізувати ефективність діяльності КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК). Під час засідання депутатської бюджетної комісії 5 березня він попросив до сесії надати довідку щодо роботи підприємства: скільки коштів з бюджету витрачено на його діяльність і що саме воно робило у 2020 році.





Питання в голови бюджетної комісії виникло у зв’язку з тим, що КМЕК ніяк не запустить у роботу «великий теплий кредит» від ЄБРР та Фонду чистих технологій у сумі 7,5 млн євро. Ще 1,5 млн грн - грант. Кредит призначений на термомодернізацію 62 громадських будівель (шкіл, дитсадків, закладів медицини). Місто вже заплатило за резервування кредиту. Натомість він не запущений у роботу.









- Нам потрібно зрозуміти, куди вони направляли кошти в 2020 році та які затрати в них були, - заявив під час засідання комісії Олександр Плескун. – У мене така думка, що вони 2020 рік, 2029 рік майже нічого не робили, а кошти проїдали. І на сьогоднішній день, я так розумію, проєкт не запущений до кінця. Жодних проєктів по термомодернізації.







Згодом Плескун додав:





- Може, нам взагалі треба закрити це комунальне підприємство та відмовитися від цього проєкту? Або переглянути цей проєкт? Хочеться подивитися, наскільки ефективно витрачаються наші кошти.





Голова бюджетної комісії не верше просить таку довідку – на минулій сесії керівник КМЕК Вадим Качан уже звітував. Тоді він заявив, що у грудні минулого року планувалося авансувати контракт з фірмою, яка виграла тендер на термомодернізацію будівель. Але підрядник не встиг з проєктом.





Відповідно до Програми управління місцевим боргом, місто має заплатити цьогоріч 26 млн грн за кредит від ЄБРР, який ще не запущений в роботу.