36 нових випадків COVID-19 зареєстровано у Кременчуці, серед захворівших дворічна дитина

Вчора, 22:25 Переглядів: 376

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування

Сьогодні, 5 березня, у Кременчуці зареєстровано 36 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.



Захворіли двадцять жінок віком від 29 до 81 років, п'ятнадцять чоловіків віком від 20 до 92 років та дворічна дитини.



Із вперше виявлених випадків захворювання 30 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 6 пацієнтів лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікуються 48 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало три пацієнти.



Всього зареєстровано 5999 випадків. Одужало 5620. Померло 164