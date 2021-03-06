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Кременчук, Споживач

Хто сьогодні з кременчужан сидить без світла

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 0

 

Відбувається проведення робіт з приєднання електроустановок замовника

6 березня з 08:00 до 17:00 год. у зв'язку з проведенням планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

  • вул. Лікаря О. Богаєвського,
  • вул. Д. Сущинського,
  • вул. Левуна,
  • вул. Гранітна, вул. Бетонна,
  • пров. Солдатський,
  • пров. Червоний;
  • вул. Якова Петруся,
  • вул. Броніслава Урбанського,
  • вул. Рокитнянська,
  • пров. Якова Петруся.
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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