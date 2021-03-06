Хто сьогодні з кременчужан сидить без світла

Відбувається проведення робіт з приєднання електроустановок замовника
6 березня з 08:00 до 17:00 год. у зв'язку з проведенням планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
- вул. Лікаря О. Богаєвського,
- вул. Д. Сущинського,
- вул. Левуна,
- вул. Гранітна, вул. Бетонна,
- пров. Солдатський,
- пров. Червоний;
- вул. Якова Петруся,
- вул. Броніслава Урбанського,
- вул. Рокитнянська,
- пров. Якова Петруся.