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Кременчужанин без водійського посвідчення втретє за рік попався п'яним за кермом

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 626

 

Порушнику загрожує штраф у розмірі 40 800 гривень

Кременчужанин без водійського посвідчення втретє за рік попався нетверезим за кермом. Як повідомляє патрульна поліція міста, зупинили ВАЗ-2106 4 березня на вул. Театральній. 


Під час спілкування з керманичем, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від огляду у лікаря 31-річний чоловік відмовився. 


Виявилося, що водійського посвідчення у порушника немає, позаяк його протягом останнього року вже двічі притягали до відповідальності. 


Поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій
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