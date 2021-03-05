Кременчужанин без водійського посвідчення втретє за рік попався п'яним за кермом

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 626

Кременчужанин без водійського посвідчення втретє за рік попався нетверезим за кермом. Як повідомляє патрульна поліція міста, зупинили ВАЗ-2106 4 березня на вул. Театральній.





Під час спілкування з керманичем, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від огляду у лікаря 31-річний чоловік відмовився.





Виявилося, що водійського посвідчення у порушника немає, позаяк його протягом останнього року вже двічі притягали до відповідальності.





Поліцейські склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння особою, яка двічі протягом року керувала транспортними засобами у стані сп’яніння) та за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортними засобами особою, яка не має права керування) КУпАП.