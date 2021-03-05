«Кремінь» поступається «Гірник-Спорту»

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 474























































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 5 березня, футбольна команда «Кремінь» прийняла на своєму полі сусідів з Горішніх Плавнів. У першому таймі Павло Мягков сфолив на гравці суперника й арбітр вказав на 11-метровий. Й на 28 хв «гірники» вийшли вперед. На початку другого тайму новачок гостей збільшив перевагу - 0:2. Кременчужани наприкінці матчу змогли забити гол престижу, автором голу у «Кременя» став бразильський легіонер Луїз Фернандо.





«Кремінь» - «Гірник-Спорт» - 1:2

Голи: Чередніченко (28 пенальті), ГНП 47 - Луїз Фернандо 82

«Кремінь»: Данкович (Олійник), Бєлоусов, Головко, Антоніо, Мягков (Мілєсін), Демченко, Дудка (Семенов), Івахно (Білоус, Молько), Хоцяновський, Бичков (Галата), Мурашов (ГНП, Кучеренко)

«Гірник-Спорт» 1 тайм: Жмурко, ГНП, Чуєв, Тимошенко, Кравченко, Краєв, Романов, Дедух, Чередниченко, Сьомка, Литовченко

«Гірник-Спорт» 2 тайм: Клімов, ГНП, Черниш, Литвяк, Дмитрук, Чепелюк, Богомаз, Твердохліб, ГНП, Якубов, ГНП





8 березня «Кремінь» прийме «Олімпію» Савинці. Матч розпочнеться о 13.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». А вже 11 березня о 15.00 кременчуцька команда вирушить до Черкас де зіграє з місцевим «Дніпром».