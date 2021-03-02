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«Попросили на вихід»: на «Укртатнафті» звільнили слюсаря, який розповів про свої заробітки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 7 078 Коментарів: 18

 

Оператор установки продовжує працювати

Читачі ТЪ цікавляться долею працівників «Укртатнафти», які розповіли нам про свої заробітки.


Трохи більше 9 тисяч: працівник «Укртатнафти» з 6-м розрядом — про свій заробіток


«Шановна редакціє. Ви відслідковуєте подальшу долю своїх інформаторів? Вони ще працюють на цьому підприємстві?», - запитав нас один з наших коментаторів.


11 тисяч з хвостиком: реальна зарплата оператора установки на «Укртатнафті» з 5-м розрядом


Звісно, долю наших респондентів ми відслідковували. Після виходу першої публікації про слюсаря контрольно-вимірювальних приладів у цеху, де працюють слюсарі КВПіА, 23 лютого почали шукати «винного».


Ось що написав нам слюсар 6-го розряду:


«Сегодня утром начальник собирал нашу службу ремонта... сказал что за такой поступок нам не по пути...будут решать Что со мной делать...»



На питання, як його вирахували (ми знеособили інформацію і публікували лише приблизні цифри), слюсар відповів:


«Ну, знаете, как ещё с совковых времён... или виновный делает шаг вперёд, или будет плохо всему коллективу!.. - трусом не прилично как-то слыть... пришлось выйти…»




Ми навели довідки про ситуацію. Ще одне джерело, близьке до ремонтного цеху, повідомило, що до цього наш інформатор фактично не приховував, що це він надіслав свій корінець у ТЪ: у ремонтному цеху про це знали майже всі.


Керівництво заявило про порушення з його боку комерційної таємниці, розповів слюсар. Хоча, за словами працівника, у документах, які він підписував, не говорилося про те, що заробіток є комерційною таємницею. Того ж дня, коли робітник написав пояснювальну, начальник обнадіяв його, що він працюватиме далі.


Ми не писали про цю ситуацію одразу – оскільки сподівалися на цивілізоване рішення керівництва відносно фахівця з вищим розрядом, адже такий «проступок» як чесна розповідь про зарплату не може бути причиною для звільнення.


Та наступного дня, 24 лютого, ситуація кардинально змінилася. За словами працівника, його «попросили на вихід».


«По собственному заставляют сегодня!!! С заводом, говорят, что мало у кого получится тягаться!», - написав нам робітник.

 

Ми зробили спроби поговорити про цивілізовані трудові відносини з керівництвом та профспілкою та отримати коментарі про причину звільнення. Адже часи «полювання на відьом» нібито ж пройшли. На жаль, з керівником профспілки заводу Василем Хоменком зв’язатися не вдалося.

 

Натомість Руслан Ляпка, перший заступник голови правління ПАТ «Укртатнафта» був у курсі ситуації з працівником. Та надати коментар про причину звільнення відмовився.

 

Натомість слюсар КВПіА так висловився про причину, через яку довелося піти:

 

- Нищая зарплата рабочих спрятана за коммерческой тайной!..

 

Другий наш інформатор (оператор установки) працює. На цьому – крапка, і більше ніяких подробиць.


Мінус тисяча працівників: на «Укртатнафті» прокоментували ситуацію зі скороченням чисельності


Наостанок. Обом джерелам (які надали дані з власної ініціативи) ми гарантували конфіденційність – і свою обіцянку виконали. Для нас було важливо вислухати обидві сторони - і керівника підприємства, і працівників. Люди розуміли ризики та надали перевагу «правді» (як висловилися обидва респонденти) про зарплати. А нинішня ситуація з пошуками винних, на жаль, наочно демонструє умови роботи на підприємстві. А отже, є суспільно важливою інформацією. 

32
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Укртатнафта працівник зарплата
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Коментарі: 18

117
ЯмЩик:
Сьогодні, 12:21

С каких это пор зарплата считается комерческой тайной? У *** *** какушка совсем поехала. Не перевелись еще робингуды в городе. 


64 3
2 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:33

И что, на этом телеграф закончил? Опубликовали данные о работнике, того уволили и досвидос- круто. Зачем было публиковать подразделение? Достаточно было специальности....


43 9
87
Oleg Olimp:
Сьогодні, 12:45

Репресії 30 років повернулися, завдяки таким *** як начальник ремонтної дільниці і трусливого колектива

P.S навіщо взагалі такий кишеньковий профсоюз Коломойського? 


48 0
2 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:49

Цитата: ЯмЩик
У бенькиных

Так там не только беня хозяин, государство в лице клована просто покрывает этого кровосисю.


25 9
198
DNIWE:
Сьогодні, 13:03

Уважаю этого мужчину. Он не сцыкун, в отличии от остальных.

Не сомневаюсь, что слесарь Кип 6-го розряда без проблем найдет другое место работы.

Ну а завод идёт верной дорогой, в [censored]


55 0
143
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 13:07

Цитата: zzzzzz

И что, на этом телеграф закончил? Опубликовали данные о работнике, того уволили и досвидос- круто. Зачем было публиковать подразделение? Достаточно было специальности....

 

Подразделение никто и не публиковал)


10 2
436
ankrem:
Сьогодні, 13:19

Возможно теперь журналистам стоит направить запросы и осветить ситуацию на ином уровне. На область, Киев,....


34 0
2
Андрей К:
Сьогодні, 13:19

Если завод разбрасывается специалистами высоких разрядов, то ждите скорой развязки с заводом в целом. Осталось совсем не много. Я так думаю 1-1,5 года.


40 0
143
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 13:25

Цитата: ankrem

Возможно теперь журналистам стоит направить запросы и осветить ситуацию на ином уровне. На область, Киев,....

 Запросы о чем? 


8 9
2 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:02

Цитата: Андрей К
ждите скорой развязки
так и так понятно- перевалочная база для нефти и бензина контрабаса. Бене производство не нужно. Купить дешевле- продать дороже, но как местный. Гешефт.Что сейчас и делается тоже. 



Цитата: Татьяна Донченко
Подразделение никто и не публиковал)
.

одного з допоміжних виробництв

такой цех один на заводе это 10-й. Остальные Киповцы работают не в цехах а по установкам. 

про слюсаря контрольно-вимірювальних приладів у цеху, де працюють слюсарі КВПіА,





Цитата: DNIWE
слесарь Кип 6-го розряда без проблем найдет другое место работы.
если нет 45 лет, то да, за копейки найдет у нас в городе, например мясокомбинат....но судя по тому что стаж 30 лет то ему по полтинник. В таком возрасте уже не берут.


23 0
12
expert:
Сьогодні, 14:04

Цитата: zzzzzz

Цитата: Андрей К
ждите скорой развязки
так и так понятно- перевалочная база для нефти и бензина контрабаса. Бене производство не нужно. Купить дешевле- продать дороже, но как местный. Гешефт.Что сейчас и делается тоже. 



Цитата: Татьяна Донченко
Подразделение никто и не публиковал)
.

одного з допоміжних виробництв

такой цех один на заводе это 10-й. Остальные Киповцы работают не в цехах а по установкам. 

про слюсаря контрольно-вимірювальних приладів у цеху, де працюють слюсарі КВПіА,



По установка киповцы и слесяря давно уже не работают. Их всех согнали в профильные цеха. Цех №10 - служба КИП. Искать кто сдал инфу при желании не долго.


16 0
436
ankrem:
Сьогодні, 14:06

Цитата: Татьяна Донченко

 Запросы о чем? 

 

о том, что руководство вынудило уволиться человека.


16 2
3
saxdvd:
Сьогодні, 14:21

Цитата: ЯмЩик

С каких это пор зарплата считается комерческой тайной? У *** *** какушка совсем поехала. Не перевелись еще робингуды в городе. 

 

не поверете но так на многих заводах.


10 0
12
expert:
Сьогодні, 14:23

Цитата: Oleg Olimp

Репресії 30 років повернулися, завдяки таким *** як начальник ремонтної дільниці і трусливого колектива

P.S навіщо взагалі такий кишеньковий профсоюз Коломойського? 

А кто председатель профкома АО "Укртатнафта"? Бывший комсомольский активист, а ныне депутат обласной рады? И что вы от такого профсоюза хотите?


28 0
715
Solenoid:
Сьогодні, 15:29

Зачем тогда этот профсоюз вообще нужен там? Их прямая обязанность - защита рабочих. Хотя о чём это я?

15 0
1
александр:
Сьогодні, 15:33

Ляпка рассказал информацию о зарплате (лживую) и ему как с гуся вода, а ЧЕЛОВЕК рассказал (правдивую) и подтвердил документом зарплату и уволили. Закон должен быть один для всех, если нельзя рассказывать значит нельзя, а если уже увольнять то и Ляпку тоже. 


24 0
39
aleks:
Сьогодні, 15:42

в таких случаях профсоюз должен работать, защищать работника. насколько помнится, профсоюз выбирают. разве нет? иначе зачем он нужен?


14 0
2 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:02

Цитата: aleks
зачем он нужен?
так взносы платить же!


14 0

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