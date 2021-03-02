«Попросили на вихід»: на «Укртатнафті» звільнили слюсаря, який розповів про свої заробітки

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 7 078 Коментарів: 18

Читачі ТЪ цікавляться долею працівників «Укртатнафти», які розповіли нам про свої заробітки.









«Шановна редакціє. Ви відслідковуєте подальшу долю своїх інформаторів? Вони ще працюють на цьому підприємстві?», - запитав нас один з наших коментаторів.









Звісно, долю наших респондентів ми відслідковували. Після виходу першої публікації про слюсаря контрольно-вимірювальних приладів у цеху, де працюють слюсарі КВПіА, 23 лютого почали шукати «винного».





Ось що написав нам слюсар 6-го розряду:





«Сегодня утром начальник собирал нашу службу ремонта... сказал что за такой поступок нам не по пути...будут решать Что со мной делать...»







На питання, як його вирахували (ми знеособили інформацію і публікували лише приблизні цифри), слюсар відповів:





«Ну, знаете, как ещё с совковых времён... или виновный делает шаг вперёд, или будет плохо всему коллективу!.. - трусом не прилично как-то слыть... пришлось выйти…»











Ми навели довідки про ситуацію. Ще одне джерело, близьке до ремонтного цеху, повідомило, що до цього наш інформатор фактично не приховував, що це він надіслав свій корінець у ТЪ: у ремонтному цеху про це знали майже всі.





Керівництво заявило про порушення з його боку комерційної таємниці, розповів слюсар. Хоча, за словами працівника, у документах, які він підписував, не говорилося про те, що заробіток є комерційною таємницею. Того ж дня, коли робітник написав пояснювальну, начальник обнадіяв його, що він працюватиме далі.





Ми не писали про цю ситуацію одразу – оскільки сподівалися на цивілізоване рішення керівництва відносно фахівця з вищим розрядом, адже такий «проступок» як чесна розповідь про зарплату не може бути причиною для звільнення.





Та наступного дня, 24 лютого, ситуація кардинально змінилася. За словами працівника, його «попросили на вихід».





«По собственному заставляют сегодня!!! С заводом, говорят, что мало у кого получится тягаться!», - написав нам робітник.

Ми зробили спроби поговорити про цивілізовані трудові відносини з керівництвом та профспілкою та отримати коментарі про причину звільнення. Адже часи «полювання на відьом» нібито ж пройшли. На жаль, з керівником профспілки заводу Василем Хоменком зв’язатися не вдалося.

Натомість Руслан Ляпка, перший заступник голови правління ПАТ «Укртатнафта» був у курсі ситуації з працівником. Та надати коментар про причину звільнення відмовився.

Натомість слюсар КВПіА так висловився про причину, через яку довелося піти:

- Нищая зарплата рабочих спрятана за коммерческой тайной!..

Другий наш інформатор (оператор установки) працює. На цьому – крапка, і більше ніяких подробиць.









Наостанок. Обом джерелам (які надали дані з власної ініціативи) ми гарантували конфіденційність – і свою обіцянку виконали. Для нас було важливо вислухати обидві сторони - і керівника підприємства, і працівників. Люди розуміли ризики та надали перевагу «правді» (як висловилися обидва респонденти) про зарплати. А нинішня ситуація з пошуками винних, на жаль, наочно демонструє умови роботи на підприємстві. А отже, є суспільно важливою інформацією.