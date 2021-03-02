За добу COVID-19 виявили у 5 336 українців, на Полтавщині – у 131

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Одужали за цеё час 5 194 українця

5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 410 осіб;

виписано з лікарень – 583 особи;

летальних випадків – 162 особи;

одужало – 5 194 особи;

здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 357 470 осіб;

одужало – 1 176 918 осіб;

летальних випадків – 26 212;

проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 463 випадки;

Вінницька область – 453 випадки;

Волинська область – 140 випадків;

Дніпропетровська область – 206 випадків;

Донецька область – 107 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 438 випадків;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 649 випадків;

Київська область – 231 випадок;

Кіровоградська область – 26 випадків;

Луганська область – 32 випадки;

Львівська область – 349 випадків;

Миколаївська область – 153 випадки;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 108 випадків;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 146 випадків;

Харківська область – 319 випадків;

Херсонська область – 18 випадків;

Хмельницька область – 105 випадків;

Черкаська область – 93 випадки;

Чернівецька область – 504 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 353 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 42 532 жителі області, продовжують лікування 2 838 людей, зокрема 132 дитини.





Всього зареєстровано 983 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 3; Полтавський район – 2; Чутівський район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 131.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 17 935 (+56);

Кременчук –5 886 (+5);

Горішні Плавні – 2 315 (+4);

Полтавський район – 1 934;

Миргород – 1 707 (+4);

Лубни – 1 464 (+1);

Лохвицький район – 1 301 (+1);

Зіньківський район – 1055 (+8);

Карлівський район – 957 (+9);

Пирятинський район – 812 (+1);

Котелевський район – 790;

Новосанжарський район – 771;

Кременчуцький район – 715 (+1);

Глобинський район – 707 (+1);

Диканський район – 647 (+5);

Шишацький район – 646 (+3);

Миргородський район – 640 (+4);

Хорольський район – 614 (+9);

Кобеляцький район – 578;

Гадяч – 561;

Решетилівський район – 556 (+5);

Машівський район – 520 (+2);

Чутівський район – 517 (+2);

Семенівський район – 453;

Великобагачанський район – 428;

Козельщинський район – 362 (+4);

Гадяцький район – 357;

Лубенський район –338;

Оржицький район – 291 (+2);

Гребінківський район – 265 (+4);

Чорнухинський район – 231.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,52%. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.



