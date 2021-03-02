Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
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Кременчук161
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 5 336 українців, на Полтавщині – у 131

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 172

 

Одужали за цеё час 5 194 українця

5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 410 осіб;
  • виписано з лікарень – 583 особи;
  • летальних випадків – 162 особи;
  • одужало – 5 194 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 357 470 осіб;
  • одужало – 1 176 918 осіб;
  • летальних випадків – 26 212;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 463 випадки;
  • Вінницька область – 453 випадки;
  • Волинська область – 140 випадків;
  • Дніпропетровська область – 206 випадків;
  • Донецька область – 107 випадків;
  • Житомирська область – 94 випадки;
  • Закарпатська область – 438 випадків;
  • Запорізька область – 163 випадки;
  • Івано-Франківська область – 649 випадків;
  • Київська область – 231 випадок;
  • Кіровоградська область – 26 випадків;
  • Луганська область – 32 випадки;
  • Львівська область – 349 випадків;
  • Миколаївська область – 153 випадки;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 131 випадок;
  • Рівненська область – 108 випадків;
  • Сумська область – 37 випадків;
  • Тернопільська область – 146 випадків;
  • Харківська область – 319 випадків;
  • Херсонська область – 18 випадків;
  • Хмельницька область – 105 випадків;
  • Черкаська область – 93 випадки;
  • Чернівецька область – 504 випадки;
  • Чернігівська область – 52 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 353 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 42 532 жителі області, продовжують лікування 2 838 людей, зокрема 132 дитини.


Всього зареєстровано 983 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 3; Полтавський район – 2; Чутівський район).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 131.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 935 (+56);
  • Кременчук –5 886 (+5);
  • Горішні Плавні – 2 315 (+4);
  • Полтавський район – 1 934;
  • Миргород – 1 707 (+4);
  • Лубни – 1 464 (+1);
  • Лохвицький район – 1 301 (+1);
  • Зіньківський район – 1055 (+8);
  • Карлівський район – 957 (+9);
  • Пирятинський район – 812 (+1);
  • Котелевський район – 790;
  • Новосанжарський район – 771;
  • Кременчуцький район – 715 (+1);
  • Глобинський район – 707 (+1);
  • Диканський район – 647 (+5);
  • Шишацький район – 646 (+3);
  • Миргородський район – 640 (+4);
  • Хорольський район – 614 (+9);
  • Кобеляцький район – 578;
  • Гадяч – 561;
  • Решетилівський район – 556 (+5);
  • Машівський район – 520 (+2);
  • Чутівський район – 517 (+2);
  • Семенівський район – 453;
  • Великобагачанський район – 428;
  • Козельщинський район – 362 (+4);
  • Гадяцький район – 357;
  • Лубенський район –338;
  • Оржицький район – 291 (+2);
  • Гребінківський район – 265 (+4);
  • Чорнухинський район – 231.

Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,52%. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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