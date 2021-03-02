За добу COVID-19 виявили у 5 336 українців, на Полтавщині – у 131

Одужали за цеё час 5 194 українця
5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 березня 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 410 осіб;
- виписано з лікарень – 583 особи;
- летальних випадків – 162 особи;
- одужало – 5 194 особи;
- здійснено тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 357 470 осіб;
- одужало – 1 176 918 осіб;
- летальних випадків – 26 212;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 948 980.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м. Києві (463).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 463 випадки;
- Вінницька область – 453 випадки;
- Волинська область – 140 випадків;
- Дніпропетровська область – 206 випадків;
- Донецька область – 107 випадків;
- Житомирська область – 94 випадки;
- Закарпатська область – 438 випадків;
- Запорізька область – 163 випадки;
- Івано-Франківська область – 649 випадків;
- Київська область – 231 випадок;
- Кіровоградська область – 26 випадків;
- Луганська область – 32 випадки;
- Львівська область – 349 випадків;
- Миколаївська область – 153 випадки;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 108 випадків;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 146 випадків;
- Харківська область – 319 випадків;
- Херсонська область – 18 випадків;
- Хмельницька область – 105 випадків;
- Черкаська область – 93 випадки;
- Чернівецька область – 504 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 46 353 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 42 532 жителі області, продовжують лікування 2 838 людей, зокрема 132 дитини.
Всього зареєстровано 983 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 3; Полтавський район – 2; Чутівський район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 131.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 935 (+56);
- Кременчук –5 886 (+5);
- Горішні Плавні – 2 315 (+4);
- Полтавський район – 1 934;
- Миргород – 1 707 (+4);
- Лубни – 1 464 (+1);
- Лохвицький район – 1 301 (+1);
- Зіньківський район – 1055 (+8);
- Карлівський район – 957 (+9);
- Пирятинський район – 812 (+1);
- Котелевський район – 790;
- Новосанжарський район – 771;
- Кременчуцький район – 715 (+1);
- Глобинський район – 707 (+1);
- Диканський район – 647 (+5);
- Шишацький район – 646 (+3);
- Миргородський район – 640 (+4);
- Хорольський район – 614 (+9);
- Кобеляцький район – 578;
- Гадяч – 561;
- Решетилівський район – 556 (+5);
- Машівський район – 520 (+2);
- Чутівський район – 517 (+2);
- Семенівський район – 453;
- Великобагачанський район – 428;
- Козельщинський район – 362 (+4);
- Гадяцький район – 357;
- Лубенський район –338;
- Оржицький район – 291 (+2);
- Гребінківський район – 265 (+4);
- Чорнухинський район – 231.
Заповнюваність ліжок у закладах охорони здоров’я Полтавщини, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19 та з підозрою, становить 17,52%. За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.