У Світловодську жінка впала під колеса автобусу: постраждала загинула

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 2 398 Коментарів: 2

У Світловодську жінка впала під колеса автобусу та загинула. Як повідомляють у спільноті «Дорожній контроль Світловодськ», це сталося сьогодні, 2 березня близько 10.30 в районі «Дитячого Світу».









«За словами поліції та свідків, жителька Світловодська 1961 року народження сиділа на зупинці чекала свою маршрутку. Від зупинки від'їжджав маршрутний транспортний засіб і в цей час жінка схопилася і підійшла до краю зупинки та впала на коліна і під колесо ТЗ, автомобілю гальмувати було вже пізно, в слідстві ТС переїхало голову останньої. Що штовхнуло жінку вскочити до краю проїзної частини - не відомо», – пишуть у спільноті.





На місці працюють правоохоронці. Обставини аварії встановлюють.