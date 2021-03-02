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У Світловодську жінка впала під колеса автобусу: постраждала загинула

Сьогодні, 12:14 Переглядів: 2 398 Коментарів: 2

 

Обставини смерті жінки встановлюють

У Світловодську жінка впала під колеса автобусу та загинула. Як повідомляють у спільноті «Дорожній контроль Світловодськ», це сталося сьогодні, 2 березня близько 10.30 в районі «Дитячого Світу».


 


«За словами поліції та свідків, жителька Світловодська 1961 року народження сиділа на зупинці чекала свою маршрутку. Від зупинки від'їжджав маршрутний транспортний засіб і в цей час жінка схопилася і підійшла до краю зупинки та впала на коліна і під колесо ТЗ, автомобілю гальмувати було вже пізно, в слідстві ТС переїхало голову останньої. Що штовхнуло жінку вскочити до краю проїзної частини - не відомо», – пишуть у спільноті. 


На місці працюють правоохоронці. Обставини аварії встановлюють. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: дорожній контроль Світловодськ
Теги: дтп аварія смерть Світловодськ
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Коментарі: 2

16
booble:
Сьогодні, 13:57

дороржное покрытие на остановке наверняка скользкое судя по фото

 


6 2
884
почемучка:
Сьогодні, 17:27

Цитата: booble

дороржное покрытие на остановке наверняка скользкое судя по фото

 

 по якому фото? Чиста плитка.

В телеграмі теж ходить брехня що жінка підсковзнулась


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