На Полтавщині затримали 31-річного торговця метамфетаміном

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 671 Коментарів: 2

«Лавка» працювала з початку року

На Полтавщині затримали 31-річного торговця метамфетаміном. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, зловмисник - мешканець Зіньківського району. Він продавав психотропи з початку року.





Під час обшуку у нього знайшли майже 30 г амфетаміну, понад 130 г метамфетаміну, саморобний пристрій для куріння, шприци, тару та інше. Усе вилучене направили на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.