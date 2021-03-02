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На Полтавщині затримали 31-річного торговця метамфетаміном

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 671 Коментарів: 2

 

«Лавка» працювала з початку року

На Полтавщині затримали 31-річного торговця метамфетаміном. Як повідомляє прокуратура Полтавської області, зловмисник - мешканець Зіньківського району. Він продавав психотропи з початку року. 


Під час обшуку у нього знайшли майже 30 г амфетаміну, понад 130 г метамфетаміну, саморобний пристрій для куріння, шприци, тару та інше. Усе вилучене направили на експертизу. 

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин у великих розмірах, вчинені повторно). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: прокуратура Полтавської області
Теги: наркотики психотропи
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Коментарі: 2

198
DNIWE:
Сьогодні, 13:05

во все тяжкие


0 0
250
jondin:
Сьогодні, 15:17

скока кайфа обламали.


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