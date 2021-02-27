«Кремінь» підписав двох футболістів – один з них вихованець МФК «Кремінь»

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Футбольний клуб «Кремінь» до кінця сезону орендував двох півзахисників «Олександрії»: Микиту Дудку і Максима Івахно.





Микита Дудка – 20-річний вихованець футбольного клубу «Кремінь», перші кроки у футболі робив під керівництвом Антона Диндікова, Цього сезону дебютував в Українській Прем'єр-лізі й зміг забити «Інгульцю». Загалом у нинішньому сезоні Дудка забив один гол в двох матчах першої команди Олександрії, а також провів 8 ігор за дублюючий склад.









Максим Івахно – 20-річний вихованець харківського «Металіста». У 2016 році перейшов до структури «Шахтар» (Донецьк). Напередодні старту сезону 2019/20 років опинився в «Олександрії». Івахно зіграв у 10 матчах молодіжки олександрійців, забивши 4 м’ячі.





Нагадаємо, що кременчуцький клуб підписав 4-х новачків до кінця року: Павло Мілєсін, Денис Бєлоусов, Олександр Демченко та Артем Хоцяновський.



