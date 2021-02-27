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«Кремінь» підписав двох футболістів – один з них вихованець МФК «Кремінь»

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 478

 

Оренда діятиме до кінця сезону

Футбольний клуб «Кремінь» до кінця сезону орендував двох півзахисників «Олександрії»: Микиту Дудку і Максима Івахно.


Микита Дудка – 20-річний вихованець футбольного клубу «Кремінь», перші кроки у футболі робив під керівництвом Антона Диндікова, Цього сезону дебютував в Українській Прем'єр-лізі й зміг забити «Інгульцю». Загалом у нинішньому сезоні Дудка забив один гол в двох матчах першої команди Олександрії, а також провів 8 ігор за дублюючий склад.


Вихованець «Кременя» Микита Дудка забив у дебютному матчі в Українській Прем'єр-лізі


Максим Івахно – 20-річний вихованець харківського «Металіста». У 2016 році перейшов до структури «Шахтар» (Донецьк). Напередодні старту сезону 2019/20 років опинився в «Олександрії». Івахно зіграв у 10 матчах молодіжки олександрійців, забивши 4 м’ячі.


Нагадаємо, що кременчуцький клуб підписав 4-х новачків до кінця року: Павло Мілєсін, Денис Бєлоусов, Олександр Демченко та Артем Хоцяновський. 


Футбольний клуб «Кремінь» заявився на сезон з 5-ма новачками
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь Олександрія
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