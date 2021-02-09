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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Футбольний клуб «Кремінь» заявився на сезон з 5-ма новачками

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 448

  

Знайомтеся ближче:)

Футбольний клуб «Кремінь» заявився на сезон. У складі команди 18 гравців, серед знайомих прізвищ є 4 новачка та Денис Галата з яким продовжили оренду.


Знайомтеся ближче:


 


24-річний півзахисник Денис Бєлоусов. Денис вихованець луганської «Зорі», з початку війни у 2014 році разом з молодіжною командою приїхав до Кременчука. Встиг зіграти за краматорський «Авангард», «Мир» Горностаївка та запорізький «Металург». Бєлоусов добре знайомий нашим вболівальникам, адже у 2018 році захищав кольори «Кременя».


 


Нападник Денис Галата, який є вихованцем молодіжної академії «Кремінь». У 2017 році потрапив до структури «Ворскли». 15 грудні 2019 року дебютував в Українській Прем'єр-Лізі, а з вересня 2020 року грав у рідному «Кремені» на правах оренди.


  


Півзахисник Олександр Демченко - 24-річний вихованець вінницької «Ниви». Напередодні старту сезону 2013/14 років приєднався до «Іллічівця» й зіграв у юніорському чемпіонаті України. Наступного року перейшов до аматорського клубу «Вінниця», а влітку 2018 року вирушив до Італії, де грав за «Абано Кальчо» та «Портуенсе» (Рим) у Лега Про Секонда Дівізіоне. Навесні 2019 року повернувся до України, де зіграв з «Нивою» Вінниця, «Металіст 1925» та «Нива» Тернопіль.


 


 26-річний захисник Павло Мілєсін. Футболіст виступав за молодіжні команди «Дніпра», «Мир» Горностаївку, «Нікополь-НПГУ», «Оболонь-Бровар», «Кристал», останній клуб Павла «ВПК-Агро» Магдалинівка.


 


22-річний півзахисник/нападник Артем Хоцяновський вихованець житомирського «Полісся», «Динамо» Київ та Львів. Влітку 2015 року підписав контракт зі «Сталь» Камянське і грав у резерві Премєр-ліги України, а у 2017 дебютував в УПЛ. Грав за краматорський «Авангард», «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів та «Верес» Рівне.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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