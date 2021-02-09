Бібліотекарі запрошують на перезентацію книги «Кременчук у жорнах репресій»
Сьогодні, 08:01
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Підготували її краєзнавці та науковці
Презентація книги «Кременчук у жорнах репресій» відбудеться 25 лютого о 16.00 за адресою вул. Європейська, 66/13.
Автори:
- краєзнавець Сергій Сезін;
- доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.. М. Остроградського Лариса Бутко;
- завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай;
- старший викладач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.. М. Остроградського Дар’я Василенко;
- професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.. М. Остроградського, Володимир Маслак;
- професор кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ ім.. М. Остроградського, Геннадій Москалик.