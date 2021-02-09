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Кременчук, Афіша

Бібліотекарі запрошують на перезентацію книги «Кременчук у жорнах репресій»

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 323

Підготували її краєзнавці та науковці

Презентація книги «Кременчук у жорнах репресій» відбудеться 25 лютого о 16.00 за адресою вул. Європейська, 66/13.


Автори:

  • краєзнавець Сергій Сезін;
  • доцент кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.. М. Остроградського Лариса Бутко;
  • завідувачка науково-дослідного експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай;
  • старший викладач кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.. М. Остроградського Дар’я Василенко;
  • професор кафедри гуманітарних наук, культури і мистецтва КрНУ ім.. М. Остроградського, Володимир Маслак;
  • професор кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ ім.. М. Остроградського, Геннадій Москалик.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека книги презентация
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