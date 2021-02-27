6 породистих собак згоріли на Полтавщині

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26 лютого, близько 8:30, у селі Дмитрівка Полтавського району у господарчій будівлі сталася пожежа. Як повідомили у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області, унаслідок цього згоріли шестеро собак.





За словами речниці ГУ ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, господарі вирощували породистих собак. У вольєрі, ймовірно, сталося коротке замкнення електромережі системи освітлення. На жаль, власники занадто пізно побачили пожежу.





Також вогонь знищив 100 кв. м деревʼяного покриття будівлі, пошкодив 20 кв. м шиферної покрівлі. Причину пожежі встановлюють.