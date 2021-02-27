Кременчужани вийшли на підтримку політичних в'язнів

Сьогодні, 16:46 Переглядів: 117

Сьогодні, 27 лютого, кременчужани вийшли на акцію щодо підтримки політичних вязнів. Близько 20 осіб зібралися під стінами Кременчуцького відділу поліції.





Як розповів ТЪ організатор акції Дмитро Водолазький (ГО "Традиції та порядок") акція безстрокова й немає спільного з акцією, яка проходить у Києві. За його словами, проходить акція солідарності з усіма політв‘язнями що боролись за Батьківщину.









Олег Цибрій, представник ВО "Свобода" додав, що в Україні багато політичних вязнів серед яких Олег Приходько та Ігор Гуменюк.









Також частина кременчужан виїхали до Києва на підтримку Сергія Стерненка. Учасники протесту зібралися біля Офісу президента, звідти рушили до Генпрокуратури. Люди вимагали переглянути справу Стерненка. Висували й інші вимоги - зокрема, звільнити підозрюваного у вбивстві Павла Шеремета Андрія Антоненка й припинити "політичні переслідування" українських активістів і волонтерів.



