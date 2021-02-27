На Полтавщині чоловіка забили до смерті дерев'яним ціпком

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 266

Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу

Місцевий мешканець с.Стасі, що на Диканьщині, повідомив, що знайшов мертвого чоловіка в квартирі будинку. При виїзді на місце події, слідчо-оперативною група виявила місцевого чоловіка, 1977 року народження, яке, за зовнішніми ознаками, пролежало в квартирі кілька днів. На тілі чоловіка виявили ряд тілесних ушкоджень.



За даним фактом слідчими поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



