На Полтавщині чоловіка забили до смерті дерев'яним ціпком

Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу
Місцевий мешканець с.Стасі, що на Диканьщині, повідомив, що знайшов мертвого чоловіка в квартирі будинку. При виїзді на місце події, слідчо-оперативною група виявила місцевого чоловіка, 1977 року народження, яке, за зовнішніми ознаками, пролежало в квартирі кілька днів. На тілі чоловіка виявили ряд тілесних ушкоджень.
За даним фактом слідчими поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
- У ході реалізації оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, поліцією встановлено, що ввечері, 21 лютого, під час спільного дозвілля, між потерпілим та місцевим мешканцем, 1978 року народження, виник конфлікт. У ході бійки підозрюваний наніс чоловікові дерев'яним ціпком тілесні ушкодження, що виявилися не сумісними з життям. Наразі слідчим речові докази вилучені. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Артем Родигін.