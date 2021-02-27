«Народжена Україною»: у Кременчуці відбувся літературно-музичне свято присвячене Лесі Українки

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 154

«Народжена Україною» - саме таку назву мало літературно-музичне свято з театральними голосними читаннями, присвячене 150-річчю з дня народження Лесі Українки, жінки великого таланту та сили духу, що відбулося напередодні ювілейної дати в читальній залі ЦМБ. Про це повідомии на сторінці читальної залу у фейсбуці.



Захід відкрився несподіваним креативним дефіле у стилі Лесі Українки. Учасниці несли в руках авторських ляльок з колекції, створеної майстринею Іриною Залюбовською. Ось тільки уявіть, під поетичне читання перша і головна лялька – Леся Українка, у супроводі героїв безсмертного твору «Лісова пісня».



Приємно, що до заходу долучилося багато спільнот Кременчука з квітами і поетичними вітаннями. Творчий початок ознаменувався авторськими присвятами «Лесі» від голови Спілки літераторів «Славутич» Ірини Чередник, та літераторів Ігора Герасименка та Оксани Самохліб.



Святкова програма була побудована за хронологією життя легендарної особистості. Все це переплетено піснями на слова Лесі Українки, які мегаталановито виконали учні дитячої музичної школи №1.



Цікавим був розділ-знайомство з аналізом творчого доробку Лесі Українки дітям від літераторки Ніни Данько. Людмила Снітко зворушливо презентувала вірш «До мого фортепіано». А які гучні оплески звучали чарівній ведучій Вікторії Сопільняк, яка у тандемі з Іриною Залюбовською дуже талановито представили сцену з драми-фейєрії «Лісова пісня», як кажуть: Мавка і Лукаш від Бога.



До мурах по шкірі зіграні і сцени з монологом Міріам (драма «Одержима») та діалог «Айша та Моххамед» (за авторством Лариси Косач-Квітки) учасниками театру «Емпірей» Іванною Чаплигіною та Артуром Петрусь. Співочим талантом Наталії Шинкаренко, лауреатки багатьох літературно-мистецьких премій, були вражені і захоплені всі присутні, бо такий високий рівень виконання не міг нікого залишити байдужим.

Учасники Крюківського інституту третього віку занурили гостей в одну з найсвітліших історій кохання Лесі Українки, що мала напрочуд велике серце, сповнене любові найвищого польоту, найвищих почуттів.



.....Леся Українка любила народні пісні. Її мати, письменниця Олена Пчілка, згадує, що їхня хата була повна пісень. Тому і свято сповнене ліричності. За музичні дарунки дякуємо натхненним, завзятим, талановитим, енергійним учасницям Тетяні Скакун, дуету сестер Альони Попової, Наталії Левченко та аматорському вокальному колективу української пісні «Гарна band», керівник Олена Родіна.



Закінчилося свято спілкуванням виступаючих з глядачами, основною об’єднуючою думкою якого став висновок – треба щосили намагатися у власній творчості зростати до такого еталонного ідеалу як насліддя, залишене нам народженою Україною - Лесею Українкою!