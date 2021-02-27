Стали відомі подробиці із життя школярок, які порізали собі вени

Сьогодні, 15:45 Переглядів: 473

В одному з сіл Шишацької громади Миргородського району Полтавської області дві учениці 8 класу порізали собі вени. У поліції кажуть, що поки не виявили зв'язку дівчаток із якимись «групами смерті» в соцмережах.





Знайомі ж розповідають, що в однієї з постраждалих були проблеми в родині і спланувати суїцид дівчата могли заздалегідь (імена дівчаток на прохання близьких не розголошуються). Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.









Порізали вени недалеко від школи





Ця історія шокувала маленьке село на Полтавщині. Як розповіла знайома родини однієї з постраждалих школярок, ще вранці 25 лютого 14-річна В. була веселою і раділа потеплінню на вулиці.





«Дівчинка живе з мамою і бабусею. Батько давно пішов із сім'ї. Мама багато працює, намагається якось витягати сім'ю. В. більше спілкується з бабусею. Вранці вона була весела, ще попросила у бабусі трохи грошей. Також сказала, що на шкільний автобус не піде, пройдеться пішки до школи, погода гарна. І втекла», – каже знайома.



Друга школярка І. з сім'ї, де батьки теж розведені. Однак батько іноді приїжджає до них, тоді вдома відбуваються скандали. «І. не любить, коли до них приїжджає батько. Вона йде з дому до подружки, частенько в неї ж і залишається ночувати. Сім'я В. дуже добра, дівчатка спілкуються, подружку там і годували, і дозволяли залишатися на ніч», – розповідає знайома.





Порізати вени дівчинки вирішили недалеко від школи, просто на вулиці. Однак коли побачили кров, самі злякалися. Як розповідають у селі, в цей час до школу йшли хлопці, В. почала кликати на допомогу. Один із хлопчиків намагався їм допомогти, викликав швидку, а другий побіг за батьком.





Дорослий чоловік, коли прибіг і побачив усе це, витягнув із черевиків шнурки і перев'язав дівчаткам руки. Тут вже і швидка приспіла, школярок відвезли в лікарню, наклали шви і зробили перев'язки. Зараз вони під наглядом лікарів і психолога.





Готувалися до самогубства заздалегідь?





У школі кажуть, що дівчатка дружать уже кілька років, відтоді як І. переїхала в село в четвертому класі.





«Але з цією дівчинкою ніхто особливо не хотів дружити, а В. жила неподалік, тому вони стали з нею спілкуватися. Хоча в школі не дуже схвалювали цю дружбу, якось дівчата не надто підходили одна одній. Однак В. дуже добра, неконфліктна, може, їй навіть було шкода ту дівчинку. Тим більше що всі однокласниці В. живуть далеко від неї, а дівчинка дуже товариська, їй хочеться з кимось дружити», – розповіла одна з мам, чия дитина ходить у цю школу.



Зараз школярки не зізнаються, чому вирішили так вчинити і що на них вплинуло. Поліція взяла їхні телефони на вивчення.





«За однією з версій, на них могла вплинути історія про школярок під Києвом, які наковталися пігулок. Хоча бабуся говорила, що сюжет по телебаченню про те, як дівчатка наковталися пігулок, вони дивилися разом із онукою. Тоді ще бабуся сказала В., що, мовляв, подивися, що натворили, яке це горе для батьків. В. замахала руками і сказала: «Що ти, бабусю! Я про таке навіть і не думаю».



Хоча є й інша версія, що дівчатка замислили зробити це тижня півтора-два тому. А напередодні ввечері І. була в гостях у В. і непомітно від бабусі вона вкрала з кухні ніж, забрала до себе додому. До речі, виявилося, що мама І. вже помічала щось недобре за дитиною. Принаймні вона сказала, що перевіряла в дочки кишені і шкільний рюкзак. Знаючи про те, що мама все перевіряє, І. сховала ніж на веранді», – каже знайома родини.





Одна з дівчаток дуже кається





Зараз В. дуже переживає за те, що сталося. Вона плаче і просить вибачення в мами, каже, що все зрозуміла.





«Вона постійно повторює, що була дурненька, що так вчинила. Дуже боїться повертатися в школу, побоюється, що з неї будуть насміхатися. У сім'ї теж переживають. Літня бабуся першою зателефонувала мамі школярки й повідомила, що сталося. Обидві жінки намагалися оточити дівчинку увагою. Звичайно, мама працює, щоб утримувати сім'ю, від цього нікуди не дінешся. Іноді вони сварилися з бабусею, але це в кожній родині буває. Дівчинка каже, що дуже переживала через це. Але я якось сумніваюся, що це було приводом для суїциду. Вона дуже добра і, найімовірніше, потрапила під вплив», – вважає знайома.



У поліції Полтавської області кажуть, що зараз розбираються, що ж насправді сталося.





«Поки ніяких даних про те, що дівчатка могли зробити такий вчинок під впливом соцмереж, у нас немає. Але ми це перевіряємо. Можливо, у однієї зі школярок були якісь обставини в родині, а друга могла піти на це, щоб підтримати подружку. Але остаточні висновки будуть зроблені пізніше», – прокоментував інцидент спікер Полтавської обласної поліції Юрій Сулаєв.



Також у поліції звертають увагу батьків на те, щоб вони приділяли якомога більше часу своїм дітям, були з ними на зв'язку. Намагалися побудувати з дітьми довірчі стосунки, щоб у разі проблем підлітки могли звернутися по пораду й розповісти, що ж із ними відбувається.