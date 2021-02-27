Пухнасті клубочки шукають люлячих господарів

КП "Спецсервіс-Кременчук" на своїй сторінці у фейсбуці публікують фото котиків та собачок, які шукають люблячу родину.
Знайомтеся, цю дівчинку підібрали на Ярморочній для стирилізації...
Великий кудлатий пес жив на Манагарова й зараз проходить лікування...
А цей хлопець із серйозним поглядом потрапив у біду, й з 25 лютого проживає у Спецсервісі...
Бачите який у нього зосереджений погляд, цей собака жив поруч із Крюківським мостом, по вул. Українській, 3.
Якщо вам приглянувся один з цих чотирилапих друзів - телефонуйте.