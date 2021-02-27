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Кременчук, Шукаю господаря

Пухнасті клубочки шукають люлячих господарів

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 378

 

Може саме на тебе чекають у Спецсервісі

КП "Спецсервіс-Кременчук" на своїй сторінці у фейсбуці публікують фото котиків та собачок, які шукають люблячу родину. 


Знайомтеся, цю дівчинку підібрали на Ярморочній для стирилізації... 


Великий кудлатий пес жив на Манагарова й зараз проходить лікування...



А цей хлопець із серйозним поглядом потрапив у біду, й з 25 лютого проживає у Спецсервісі...



Бачите який у нього зосереджений погляд, цей собака жив поруч із Крюківським мостом, по вул. Українській, 3.


 


Якщо вам приглянувся один з цих чотирилапих друзів - телефонуйте. 


КП "Спецсервіс-Кременчук" вул. Горького, 48/75
067 203 21 97 – черговий телефон, Спецсервіс.
098 779 54 42 – Кожушко Марина Володимирівна, керівник служби відлову та утримання
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Автор: Альона Душенко
Теги: собаки Спецсервіс-Кременчук
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