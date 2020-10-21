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Вихованець «Кременя» Микита Дудка забив у дебютному матчі в Українській Прем'єр-лізі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 461

19-річного гравця викликали з дубля через проблеми в основній команді 

Ще один вихованець футбольного клубу «Кремінь» дебютував Українській Прем'єр-лізі. 19-річний Микита Дудка, який перші кроки у футболі робив під керівництвом Антона Диндікова, зараз грає за «Олександрію».


18 жовтня відбувся домашній матч з «Інгульцем». Тренер олександрійців Володимир Шаран напередодні гри потрапив у складу ситуацію через спалах COVID-19 у команді. Він залучив кількох гравців з дубля. Серед яких і був 19-річний кременчужанин Микита Дудка, який закривав відповідальну позицію в опорній зоні.


На 41 хвилині кременчужанин Микита Дудка скористався помилкою захисників і воротаря гостей і відправив м’яч в ближній кут воріт.


- Так вийшло, що воротар помилився і я цим скористався. Коли забив - отримав максимальне задоволення від уболівальників, які були за стадіоном і від хлопців, коли вони вітали. А присвятив гол всій своїй родині, батькам, дівчині, брату та всім близьких, я знав що вони всі разом дивилися цей матч і моє серце вирушило їм, - поділився з ТЪ Микита Дудка.



За версією сайтів UA-Футбол та Football.ua, Микита Дудка потрапив до символічної збірної 6 туру.


Хлопець проявив себе з найкращого боку. Не те, щоб він випалював територію, але постійно опинявся на підборі і, що найголовніше, дуже швидко розганяв контратаки своєї команди першим пасом. Ну і звісно не можна не відзначити забитий гол, який став лише його заслугою – Дудка перехопив пас Кринського і сам же холоднокровно переграв голкіпера. Враховуючи, що матч завершився з рахунком 4:3, цей м’яч став переможним для «Олександрії».

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Микита Дудка Кремінь Олександрія
компанія «Інтера Люкс»
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