Як вибрати якісні яйця: корисні поради від Держпродспоживслужби Полтавщини

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 385

Дізнаєтеся, чому більше яйце – це не завжди краще

Яйця вважаються одним з найпоширеніших продуктів у світі. Однак, щоб страви з них виходили смачними і корисними, варто навчитися вибирати якісні та свіжі яйця. Детальніше про це розповідає Держпродспоживслужба Полтавщини.





На сьогодні в Україні чинний національний стандарт ДСТУ 5028:2008 «Яйця курячі харчові. Технічні умови». Згідно з цим нормативним документом курячі яйця, які реалізовують на внутрішньому ринку України, поділяються, залежно від терміну зберігання, на дієтичні (строк зберігання не перевищує семи діб, не враховуючи дня знесення) та столові (строк зберігання не перевищує 25 діб). Зберігають яйця за температури від плюс 20ºС до 0ºС.





Якщо столові яйця зберігають від 0ºС до +5 С, строк їхнього зберігання може бути подовжений до 33 днів. Тож, за умови дотримання необхідних умов зберігання, цей продукт своїх смакових та поживних властивостей протягом двох-трьох тижнів не втратить.





Залежно від маси, яйця поділяють на 5 категорій:

Відбірні — маса одного яйця 73 г і більше;

вища — від 63 до 72,9 г;

перша — від 53 до 62,9 г;

друга — від 45 до 52,9 г;

дрібні — 35 до 44,9 г ( не стосується дієтичних яєць).

Маркування

Зазвичай, на яйця наносять позначку, перша літера якої означає дієтичне або столове (Д або С), а друга — приналежність до певної категорії: відбірні — «В», вища — 0, перша — «1», друга — «2»; дрібні — «М». Зазначають назву господарства, а для дієтичних яєць — дату знесення. Висота літер і цифр повинна бути не більшою, ніж 5мм (для дати знесення і назви господарства — не менше, ніж 3 мм).

До речі, твердження, що чим більше яйце, тим воно краще, не зовсім вірне. Купувати яйця краще другої категорії — від молодих курочок — у них міститься більше корисних речовин.





Перевірити яйце можна, якщо опустити його у воду. Якщо воно опустилося на дно – значить, свіже. Розбийте яйце – якщо жовток високий і не розтікається, це хороший знак.





Увага! Перед вживанням забруднені курячі яйця варто обов’язково мити. Свіже яйце має бути без запаху, жовток нерухомий, а білок прозорий. Якщо на яйці є кров’яні згустки, його краще не вживати.





Що потрібно знати перед покупкою курячих яєць:

Яйце має бути чистим і цілим, без тріщин і слідів посліду.

Шкаралупа повинна бути матовою.

Свіже яйце просвічується рівномірно і не має всередині ніяких плям, контурів або ущільнень.

Якщо воно здається занадто легким — швидше за все, ви тримаєте в руках продукт не першої свіжості.

Багато хто звик думати, що яйця в коричневій шкаралупі набагато кращі (поживніші й корисніші), ніж у білій. Це омана. Колір шкаралупи лише говорить про «масть» курочки, яка знесла яйце. Коричневі кури несуть такого ж відтінку яйця, а птиці з білим пір’ям – білосніжні. Тому колір шкаралупи не визначає поживність яйця, це залежить від того, чим годували птицю.





Як зберігати яйця?

Зберігати цей продукт слід в холодильнику при температурі 7-13 ° С. В ідеалі — гострим кінцем вниз, щоб яйце дихало.

Слід уникати «сусідства» з сирим м’ясом і продуктами з різким запахом. Перед приготуванням яйця слід промити під проточною водою.

Дієтологи давно зійшлися на думці, що в здоровому збалансованому раціоні мають бути присутніми яйця. Адже цей продукт практично повністю засвоюється організмом, внаслідок чого має високу харчову цінність.