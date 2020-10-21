На Полтавщині чоловік хотів продати чужу машину, але отримав тюремний строк

Сьогодні, 09:52 Переглядів: 216

Обвинувачений отримав за автівку майже 13 тисяч гривень, але гроші законному власнику не віддав

16 жовтня Новосанжарський районний суд розглянув кримінальну справу щодо шахрайства. Наприкінці грудня минулого року обвинувачений вирішив продати чужу машину, але гроші мав намір залишити собі. На автівці Audi A6 1998 року випуску, яка належить іншій людині, засуджений прибув в село Вісичі, що на Новосанжарщині.





23 грудня чоловік отримав від потерпілого за Audi 12,8 тисячі гривень. Але гроші власнику іномарки не передав, а розпорядився на власний розсуд.





Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно. Сам чоловік свою вину визнав.





Суд визнав його винним і призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі. За сукупністю вироків до призначеного покарання частково приєднали невідбуту частину покарання за вироком Полтавського районного суду від 8 листопада 2019 року у вигляді 2 років 1 місяця позбавлення волі. Остаточне покарання – 5 років та 1 місяця.





Строк покарання обвинуваченому рахувати з 16 жовтня 2020 року.





Машину мали повернути власнику.