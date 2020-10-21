У Полтавській області зафіксували 162 нових хворих на коронавірус

За минулу добу зареєстровано 162 нові випадки COVID-19 у Полтавській області. Про це сповіщає Полтавська облдержадміністрація.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 7694 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 2750 жителів області, продовжують лікування 4795 людей, зокрема 175 дітей.
Всього зареєстровано 149 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 3; Глобинський район – 3; Кременчук, Гребінківський, Чорнухинський, Чутівський райони).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 4036 (80 нових випадків);
- Кременчук – 1020 (39 нових випадків);
- Полтавський район – 320 (10 нових випадків);
- Миргород – 285 (5 нових випадків);
- Лубни – 169 (2 нові випадки);
- Лохвицький район – 161 (4 нові випадки);
- Горішні Плавні – 144 (5 нових випадків);
- Зіньківський район – 125;
- Кременчуцький район – 120 (1 новий випадок);
- Хорольський район – 103;
- Кобеляцький район – 98 (2 нові випадки);
- Котелевський район – 94;
- Новосанжарський район – 90;
- Шишацький район – 87 (1 новий випадок);
- Решетилівський район – 84 (2 нові випадки);
- Диканський район – 80 (1 новий випадок);
- Миргородський район – 71;
- Глобинський район – 68 (3 нові випадки);
- Лубенський район – 67;
- Великобагачанський район – 56;
- Гадяч – 54;
- Машівський район – 52;
- Гребінківський район – 50 (1 новий випадок);
- Карлівський район – 50 (3 нові випадки);
- Чутівський район – 42;
- Пирятинський район – 39;
- Козельщинський район – 33;
- Гадяцький район – 30;
- Семенівський район – 29;
- Оржицький район – 22 (2 нові випадки);
- Чорнухинський район – 15 (1 новий випадок).
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.