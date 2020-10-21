У Полтавській області зафіксували 162 нових хворих на коронавірус

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За минулу добу зареєстровано 162 нові випадки COVID-19 у Полтавській області. Про це сповіщає Полтавська облдержадміністрація.





Від початку карантину на Полтавщині діагностували 7694 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 2750 жителів області, продовжують лікування 4795 людей, зокрема 175 дітей.









Всього зареєстровано 149 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 3; Глобинський район – 3; Кременчук, Гребінківський, Чорнухинський, Чутівський райони).





Географія поширення інфекції:

Полтава – 4036 (80 нових випадків);

Кременчук – 1020 (39 нових випадків);

Полтавський район – 320 (10 нових випадків);

Миргород – 285 (5 нових випадків);

Лубни – 169 (2 нові випадки);

Лохвицький район – 161 (4 нові випадки);

Горішні Плавні – 144 (5 нових випадків);

Зіньківський район – 125;

Кременчуцький район – 120 (1 новий випадок);

Хорольський район – 103;

Кобеляцький район – 98 (2 нові випадки);

Котелевський район – 94;

Новосанжарський район – 90;

Шишацький район – 87 (1 новий випадок);

Решетилівський район – 84 (2 нові випадки);

Диканський район – 80 (1 новий випадок);

Миргородський район – 71;

Глобинський район – 68 (3 нові випадки);

Лубенський район – 67;

Великобагачанський район – 56;

Гадяч – 54;

Машівський район – 52;

Гребінківський район – 50 (1 новий випадок);

Карлівський район – 50 (3 нові випадки);

Чутівський район – 42;

Пирятинський район – 39;

Козельщинський район – 33;

Гадяцький район – 30;

Семенівський район – 29;

Оржицький район – 22 (2 нові випадки);

Чорнухинський район – 15 (1 новий випадок).

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.