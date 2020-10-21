Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
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Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

У Полтавській області зафіксували 162 нових хворих на коронавірус

Сьогодні, 10:19 Переглядів: 323

 

10 людей померло

За минулу добу зареєстровано 162 нові випадки COVID-19 у Полтавській області. Про це сповіщає Полтавська облдержадміністрація.


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 7694 випадки захворювання на COVID-19. Одужали 2750 жителів області, продовжують лікування 4795 людей, зокрема 175 дітей.


За добу у Кременчуці COVID-19 виявили у 64 людей


Всього зареєстровано 149 летальних випадків, нових за добу – 10 (Полтава – 3; Глобинський район – 3; Кременчук, Гребінківський, Чорнухинський, Чутівський райони).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 4036 (80 нових випадків);
  • Кременчук – 1020 (39 нових випадків);
  • Полтавський район – 320 (10 нових випадків);
  • Миргород – 285 (5 нових випадків);
  • Лубни – 169 (2 нові випадки);
  • Лохвицький район – 161 (4 нові випадки);
  • Горішні Плавні – 144 (5 нових випадків);
  • Зіньківський район – 125;
  • Кременчуцький район – 120 (1 новий випадок);
  • Хорольський район – 103;
  • Кобеляцький район – 98 (2 нові випадки);
  • Котелевський район – 94;
  • Новосанжарський район – 90;
  • Шишацький район – 87 (1 новий випадок);
  • Решетилівський район – 84 (2 нові випадки);
  • Диканський район – 80 (1 новий випадок);
  • Миргородський район – 71;
  • Глобинський район – 68 (3 нові випадки);
  • Лубенський район – 67;
  • Великобагачанський район – 56;
  • Гадяч – 54;
  • Машівський район – 52;
  • Гребінківський район – 50 (1 новий випадок);
  • Карлівський район – 50 (3 нові випадки);
  • Чутівський район – 42;
  • Пирятинський район – 39;
  • Козельщинський район – 33;
  • Гадяцький район – 30;
  • Семенівський район – 29;
  • Оржицький район – 22 (2 нові випадки);
  • Чорнухинський район – 15 (1 новий випадок).

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
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