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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Двоє кременчужан захворіли на коронавірусну хворобу

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 159

 

Чоловік та жінка перебувають на амбулаторному лікуванні 

Сьогодні, 27 лютого, у Кременчуці зареєстровано два нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.


Захворіли жінка 50 років та чоловік 71 року. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 32 пацієнти.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування.


З'ясовується коло контактних.


Всього зареєстровано 5877 випадків. Одужало 5550. Померло 161

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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