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Кременчук, Информцентр для участников АТО

Дві родини загиблих на Донбасі військових отримають грошову допомогу

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 1 043 Коментарів: 1

 

Також допомогу отримає родина загиблого військового з Полтави

Сім’ї трьох учасників бойових дій: Олександра Глушка з Полтави, В’ячеслава Олексієнка і Олександра Войтенка з Кременчука, які загинули минулого тижня  в Донецькій області отримають по 35 тисяч гривень із обласного бюджету. Про це на апаратній нараді повідомила директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Людмила Корнієнко.


Виплати сім’ям загиблим передбачені Комплексною програмою соціального захисту і соціального забезпечення населення області.


- Нині ми працюємо з управліннями соціального захисту Полтави та Кременчука й чекаємо документи. Тільки вони надійдуть, всі виплати будуть здійснені в одноденний термін, – сказала Людмила Корнієнко.


В області нині мають статус сімей загиблих учасників бойових дій 388 осіб.


Нагадаємо, 14 лютого неподалік від Новолуганського Донецької області під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули військовослужбовці з Кременчука: В’ячеслав Олексієнко і Олександр Войтенко. 11 лютого від пострілу ворожого снайпера в районі селища Зайцеве загинув полтавець Олександр Глушко.


Від кулі снайпера загинув боєць з Полтавщини Олександр Глушко
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Автор: Альона Душенко
Теги: АТО військові війна

Коментарі: 1

232
jondin:
Сьогодні, 16:27

хоть бы не позорились 35 тыс. из обласного бюджета.


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