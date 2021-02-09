Двоє кременчужан-десантників загинули на Донбасі

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Сьогодні, 14 лютого, на Донбасі загинули два бійця з Кременчука: рядовий В'ячеслав Серійович Олексієнко









і капітан Олександр Володимирович Войтенко.









Про це повідомив Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.





- З великим сумом повідомляємо, що сьогодні, о 10.00, в районі с. Новолуганське Донецької області, загинуло троє військовослужбовців (обставини загибелі з'ясовуються). Два з них – наші земляки, кременчужани, військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади,- йдеться в повідомленні.





Станом на 12 годину ні пресцентр Операції об'єднаних сил, ні пресслужба 81 окремої аеромобільної бригади інформацію не надали.





За попередньо інформацією, військові підірвалися на міні. Двоє бійців з 5 БТГр, один зі 122 окремого аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної бригади.





Нагадаємо, 11 лютого від кулі ворожого снайпера поблизу Зайцевого Донецької області загинув військовий з Полтавщини Олександр Глушко. Його евакуювали в лікарню Бахмута, але врятувати життя не змогли.





У січні 2019 року Олександр вирішив захищати Батьківщину зі зброєю в руках і вже на початку лютого був зарахований до списків 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади сапером інженерно-саперного взводу.





Полеглого героя люди зустріли живим коридором, стоячи на колінах, тримаючи квіти, лампади і синьо-жовті прапори в руках біля Полтавської облдержадміністрації.





Додано 13.30