Двоє кременчужан-десантників загинули на Донбасі

Сьогодні, 14 лютого, на Донбасі загинули два бійця з Кременчука: рядовий В'ячеслав Серійович Олексієнко
і капітан Олександр Володимирович Войтенко.
Про це повідомив Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.
Станом на 12 годину ні пресцентр Операції об'єднаних сил, ні пресслужба 81 окремої аеромобільної бригади інформацію не надали.
За попередньо інформацією, військові підірвалися на міні. Двоє бійців з 5 БТГр, один зі 122 окремого аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної бригади.
Нагадаємо, 11 лютого від кулі ворожого снайпера поблизу Зайцевого Донецької області загинув військовий з Полтавщини Олександр Глушко. Його евакуювали в лікарню Бахмута, але врятувати життя не змогли.
У січні 2019 року Олександр вирішив захищати Батьківщину зі зброєю в руках і вже на початку лютого був зарахований до списків 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади сапером інженерно-саперного взводу.
Полеглого героя люди зустріли живим коридором, стоячи на колінах, тримаючи квіти, лампади і синьо-жовті прапори в руках біля Полтавської облдержадміністрації.
Пресслужба оперативно-тактичного угрупування «Північ» повідомила, що поблизу Новолуганська, троє українських військових, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Це сталося це під час переміщення військових на позиції.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини події з'ясовують. Зазначимо, українські військові регулярно підриваються на вибухових пристроях. Зокрема, 6 лютого через це загинули двоє армійців. За даними Міноборони, станом на 2019 рік на підконтрольній Україні території Донбасу було заміновано приблизно 700 тисяч гектарів.
Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.