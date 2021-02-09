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Топ новина, Кременчук, Воины света

Двоє кременчужан-десантників загинули на Донбасі

Сьогодні, 12:13 Переглядів: 2 979

 

Обставини загибелі з'ясовуються

Сьогодні, 14 лютого, на Донбасі загинули два бійця з Кременчука: рядовий В'ячеслав Серійович Олексієнко


 


і капітан Олександр Володимирович Войтенко.


 


Про це повідомив Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО.


- З великим сумом повідомляємо, що сьогодні, о 10.00, в районі с. Новолуганське Донецької області, загинуло троє військовослужбовців (обставини загибелі з'ясовуються). Два з них – наші земляки, кременчужани, військовослужбовці 81-ї окремої аеромобільної бригади,- йдеться в повідомленні.


Станом на 12 годину ні пресцентр Операції об'єднаних сил, ні пресслужба 81 окремої аеромобільної бригади інформацію не надали. 


За попередньо інформацією, військові підірвалися на міні. Двоє бійців з 5 БТГр, один зі 122 окремого аеромобільного батальйону 81 окремої аеромобільної бригади. 


Нагадаємо, 11 лютого від кулі ворожого снайпера поблизу Зайцевого Донецької області загинув військовий з Полтавщини Олександр Глушко. Його евакуювали в лікарню Бахмута, але врятувати життя не змогли.


У січні 2019 року Олександр вирішив захищати Батьківщину зі зброєю в руках і вже на початку лютого був зарахований до списків 5-ї батальйонної тактичної групи 81-ї окремої аеромобільної бригади сапером інженерно-саперного взводу. 


Полеглого героя люди зустріли живим коридором, стоячи на колінах, тримаючи квіти, лампади і синьо-жовті прапори в руках біля Полтавської облдержадміністрації. 


Від кулі снайпера загинув боєць з Полтавщини Олександр Глушко
Додано 13.30 

Пресслужба оперативно-тактичного угрупування «Північ» повідомила, що поблизу Новолуганська, троє українських військових, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої. Це сталося це під час переміщення військових на позиції.


На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини події з'ясовують. Зазначимо, українські військові регулярно підриваються на вибухових пристроях. Зокрема, 6 лютого через це загинули двоє армійців. За даними Міноборони, станом на 2019 рік на підконтрольній Україні території Донбасу було заміновано приблизно 700 тисяч гектарів.


Понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна загиблі в АТО АТО ООС воины света
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