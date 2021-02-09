Автотроща на Полтавщині: після аварії пасажира доставили до лікарні з численними травмами

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 885

ДТП сталася 13 лютого близько 17.00 в місті Хоролі

13 лютого близько 17.00 в місті Хоролі по вулиці Небесної Сотні сталася аварія – 28-річний водій Toyota Camry зіткнувся з автомобілем Opel під керуванням 37-річного чоловіка.





Як повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавщини, внаслідок автотрощі 61-річний пасажир Opel, пенсіонер, з численними тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.



За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





Поліція встановлює обставини ДТП.