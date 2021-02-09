Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Надзвичайні новини, Полтавщина

Автотроща на Полтавщині: після аварії пасажира доставили до лікарні з численними травмами

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 885

 

ДТП сталася 13 лютого близько 17.00 в місті Хоролі

13 лютого близько 17.00 в місті Хоролі по вулиці Небесної Сотні сталася аварія – 28-річний водій Toyota Camry зіткнувся з автомобілем Opel під керуванням 37-річного чоловіка.


 

Як повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавщини, внаслідок автотрощі 61-річний пасажир Opel, пенсіонер, з численними тілесними ушкодженнями доставлений до лікарні.


За фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.


Поліція встановлює обставини ДТП.

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: ДТП потерпевшие травмы Хорол
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх