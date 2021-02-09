Мата Харі, полювання та кістки: що кременчужанам почитати на вихідних

Пауло Коельйо «Шпигунка»

Це історія жінки, яка насмілилася порушити умовності свого часу і заплатила за це найвищу ціну.

Мата Харі приїхала в Париж без копійки за душею – і незабаром стала однією з найелегантніших жінок у місті, яка зуміла здобути довіру й зачарувати наймогутніших та найбагатших чоловіків свого часу. Проте країну охоплювала параноя війни, і спосіб життя Мата Харі накликав на неї підозри. До 1917 року вона, звинувачувана у шпигунстві, перебувала під домашнім арештом у своєму готельному номері на Єлисейських полях...