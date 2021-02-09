Мата Харі, полювання та кістки: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Пауло Коельйо «Шпигунка»
Це історія жінки, яка насмілилася порушити умовності свого часу і заплатила за це найвищу ціну.
Мата Харі приїхала в Париж без копійки за душею – і незабаром стала однією з найелегантніших жінок у місті, яка зуміла здобути довіру й зачарувати наймогутніших та найбагатших чоловіків свого часу. Проте країну охоплювала параноя війни, і спосіб життя Мата Харі накликав на неї підозри. До 1917 року вона, звинувачувана у шпигунстві, перебувала під домашнім арештом у своєму готельному номері на Єлисейських полях...
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Касандра Клер «Місто кісток»
Клері – п’ятнадцять. Як і всі підлітки, вона обурюється, коли дорослі намагаються контролювати її життя. Та одного разу все змінилось: дівчина вирушає розважитись у модний нічний клуб «Пекельне лігво». Беручись за ручку дверей, Клер і не підозрювала, що переступає поріг у зовсім новий, моторошний і цікавезний світ потойбіч життя, де існують чаклуни, вампіри, перевертні та демони. Виявляється, що Клер – нащадок давнього роду Мисливців за тінями. Багато століть вони захищають світ від сил зла.
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Агата Кристи «Эркюль Пуаро и Путаница в Гриншоре»
Знаменитому Еркюлю Пуаро зателефонувала давня приятелька, письменниця Аріадна Олівер, з проханням терміново приїхати в Девоншир в Гріншор-хаус. Виявляється, там скоро буде свято, і її запросили організувати захоплюючу гру «Полювання за вбивцею». Аріадна просила Пуаро допомогти з організацією цієї гри. Але, коли гра уже підійшла до фіналу і її учасники знайшли «труп», виявилося, що він справжній...