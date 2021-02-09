На Полтавщині горів склад: людину ушпиталили з опіками голови та дихальних шляхів

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13 лютого о 17.25 у селі Абазівці Полтавського району загорілося складське приміщення на вул. Залізничній. Як повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області, внаслідок пожежі чоловік отримав опіки верхніх дихальних шляхів І-ІІ ступеню, опіки голови. Потерпілого доставили до І міської клінічної лікарні Полтави, де йому надали першу медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.





Пожежу на складі ліквідували о 23.43 23 рятувальника з шести відділень та пожежний потяг «Південної залізниці». Вогонь знищив частину складського приміщення на площі 200 кв. м, пошкодив стіни другої частини приміщення на площі 200 кв. м та майно всередині будівлі.





Причина займання встановлюється.