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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині горів склад: людину ушпиталили з опіками голови та дихальних шляхів

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 533

До ліквідації пожежі залучалися 23 рятувальника та пожежний потяг «Південної залізниці»

13 лютого о 17.25 у селі Абазівці Полтавського району загорілося складське приміщення на вул. Залізничній. Як повідомляє ГУ ДСНС України у Полтавській області, внаслідок пожежі чоловік отримав опіки верхніх дихальних шляхів І-ІІ ступеню, опіки голови. Потерпілого доставили до І міської клінічної лікарні Полтави, де йому надали першу медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.


Пожежу на складі ліквідували о 23.43 23 рятувальника з шести відділень та пожежний потяг «Південної залізниці». Вогонь знищив частину складського приміщення на площі 200 кв. м, пошкодив стіни другої частини приміщення на площі 200 кв. м та майно всередині будівлі.


Причина займання встановлюється.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пожар склад ожоги
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