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Надзвичайні новини, Полтавщина

В сніговому полоні: на Полтавщині надзвичайники відбуксирували ще 22 авто

Сьогодні, 13:04 Переглядів: 364

 

Легковик, в якому знаходилась малолітня дитина, через ожеледь з’їхав у кювет

Протягом 13 лютого підрозділи ДСНС надали допомогу 14 вантажним та 8 легковим автомобілям, в яких перебували 26 громадян.


На Полтавщині за добу рятувальники відбуксирували 43 автомобіля


За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, рятувальники 11 разів залучались до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов у Чорнухинському, Хорольському, Котелевському, Гадяцькому районах та у Полтаві.


Так, 13 лютого о 22.05 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що, рухаючись по автодорозі Гадяч–Миргород, легковик, в якому знаходилась малолітня дитина, через ожеледь злетів у кювет і самостійно не зміг виїхати. Це сталося поблизу міста Гадяч. Рятувальники відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку дороги.


ДСНС-ники прохають громадян утриматися від подорожей автомобілями у період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно очистити дороги і тротуари від снігу.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: автомобили спасатели грузовики непогода буксировка зима
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