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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Юні шахісти змагалися в чемпіонаті Кременчука

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 387

 

Вітаємо наших юних спортсменів

З 6 до 14 лютого в дитячо-юнацькому клубі «Дебют» відбувся чемпіонат Кременчука серед дітей до 18 років вихованців клубів: «Каїсса», «Дебют», «Пошук», «Біла Тура», СК «Нафтохімік». Всього участь взяв 21 спортсмен. Змагання судив Гліб Щегельський, про це «Телеграфу» розповів тренер Андрій Зазуляк.

 

Як і минулого року перемогу здобув Мирослав Сердюк, цього разу з блискучим результатом - 8.5 з 9 можливих. На другому місці Артем Титянюк - 7 очок. 3-тє місце виборов лише за додатковими показниками Володимир Кибкало - 6 очок.


Кращою серед дівчат стала 2-розрядниця Аліса Романченко - 6 очок. Додатково відзначені ще в 3-х номінаціях, а саме:

  • До 14 років Михайло Швачич - 6 очок
  • До 12 років Анна Здоровець - 4.5
  • До 10 років Максим Поливко - 4.5


- Доволі вдалий для Максима видався турнір, спіймав кілька першорозрядників, кількох 2-х вдалось обіграти, що в підсумку дозволило виконати норматив 2 розряду. Ще хочу відзначити Вадима Заславського, який протягом всього турніру показував хорошу гру і в підсумку набрав 5.5 очок, цього вистачає для нормативу 2 розряду, - зауважив тренер Андрій Зазуляк.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Андрій Зазуляк
Теги: шахи

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