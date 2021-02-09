Юні шахісти змагалися в чемпіонаті Кременчука

З 6 до 14 лютого в дитячо-юнацькому клубі «Дебют» відбувся чемпіонат Кременчука серед дітей до 18 років вихованців клубів: «Каїсса», «Дебют», «Пошук», «Біла Тура», СК «Нафтохімік». Всього участь взяв 21 спортсмен. Змагання судив Гліб Щегельський, про це «Телеграфу» розповів тренер Андрій Зазуляк.
Як і минулого року перемогу здобув Мирослав Сердюк, цього разу з блискучим результатом - 8.5 з 9 можливих. На другому місці Артем Титянюк - 7 очок. 3-тє місце виборов лише за додатковими показниками Володимир Кибкало - 6 очок.
Кращою серед дівчат стала 2-розрядниця Аліса Романченко - 6 очок. Додатково відзначені ще в 3-х номінаціях, а саме:
- Доволі вдалий для Максима видався турнір, спіймав кілька першорозрядників, кількох 2-х вдалось обіграти, що в підсумку дозволило виконати норматив 2 розряду. Ще хочу відзначити Вадима Заславського, який протягом всього турніру показував хорошу гру і в підсумку набрав 5.5 очок, цього вистачає для нормативу 2 розряду, - зауважив тренер Андрій Зазуляк.