На Полтавщині жінка знайшла чоловіка вдома зарізаним

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На Полтавщині жінка знайшла чоловіка вдома зарізаним. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 14 лютого близько 18.00 у Лубнах.









У 52-річного потерпілого була колото-різана рана грудної клітини. Правоохоронці встановили, що напередодні між чоловіком та його 29-річним знайомим стався конфлікт, який закінчився смертю. Зловмисника затримали. Речові докази вилучили.





За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.