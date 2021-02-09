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На Полтавщині жінка знайшла чоловіка вдома зарізаним

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 303

 

Правоохоронці затримали знайомого покійного

На Полтавщині жінка знайшла чоловіка вдома зарізаним. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 14 лютого близько 18.00 у Лубнах. 


 


У 52-річного потерпілого була колото-різана рана грудної клітини. Правоохоронці встановили, що напередодні між чоловіком та його 29-річним знайомим стався конфлікт, який закінчився смертю. Зловмисника затримали. Речові докази вилучили.


За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: тілесні ушкодження смерть

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