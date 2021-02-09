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На залізничній станції «Глобине» потяг збив пенсіонерку: жінка жива

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 617

 

Постраждала у лікарні

На залізничній станції «Глобине» потяг збив пенсіонерку. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 15 лютого, близько 1.00. 


81-річну жінку госпіталізували до лікарні. Попередньо, загрози її життю жінки немає. Медики розцінюють стан здоров’я потерпілої як задовільний.


 


За інформацією правоохоронців, на залізничному переїзді, де травмувалася жінка, є звукова сигналізація та світлофор. 


Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: потяг

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