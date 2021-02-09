У Кременчуці вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 412

Сьогодні, 15 лютого, у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» відбувся меморіальний захід із нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Біля меморіалу «На Афганській стежині» кременчужани вшанували пам'ять кременчужан, які загинули в Афганістані. Загалом війна в Афганістані тривала понад 9 років. Участь у ній взяли 160 375 українських військовослужбовців, понад 3000 з яких загинули, 72 зникли безвісти, більше 4000 отримали інвалідність.





Серед загиблих - 20 наших земляків:

лейтенант Андросов Володимир Анатолійович, 25 років;

старший лейтенант Барильченко Валерій Дмитрович, 27 років;

старший лейтенант Вовк Олександр Олександрович, 29 років;

лейтенант Лавров Сергій Степанович, 23 роки;

лейтенант Левченко Леонід Петрович, 24 роки;

капітан Омельченко Михайло Михайлович, 33 роки;

старший прапорщик Бутенко Віктор Петрович, 33 роки;

прапорщик Максименко Віктор Григорович, 27 років;

рядовий Власюк Олександр Васильович, 19 років;

молодший сержант Голець Олександр Петрович, 21 рік;

рядовий Дука Сергій Олександрович, 22 роки;

сержант Задерієнко Олексій Вікторович, 20 років;

рядовий Коробенко Олександр Тарасович, 19 років;

рядовий Кулинич Сергій Володимирович, 20 років;

рядовий Кушніренко Віктор Миколайович, 20 років;

рядовий Ногін Станіслав Михайлович, 19 років;

єфрейтор Панчук Олександр Володимирович, 19 років;

молодший сержант Скрипченко Володимир Володимирович, 20 років;

молодший сержант Харечко Віктор Васильович, 20 років;

рядовий Штрикуненко Микола Вікторович, 23 роки.





На честь загиблих учасників бойових дій, захисників України пролунали залпи військового салюту, а кременчужани поклали квіти-пам’яті до підніжжя меморіального комплексу «На Афганській стежині» та іменних стел, встановлених на честь 20 кременчуцьких воїнів-афганців.