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У Кременчуці вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 412

 

Біля меморіалу «На Афганській стежині» зібралася чисельна міська громада, яка поклала квіти до підніжжя пам'ятника

Сьогодні, 15 лютого, у парку «Воїнів-інтернаціоналістів» відбувся меморіальний захід із нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Біля меморіалу «На Афганській стежині» кременчужани вшанували пам'ять кременчужан, які загинули в Афганістані. Загалом війна в Афганістані тривала понад 9 років. Участь у ній взяли 160 375 українських військовослужбовців, понад 3000 з яких загинули, 72 зникли безвісти, більше 4000 отримали інвалідність. 


Серед загиблих - 20 наших земляків:

  • лейтенант Андросов Володимир Анатолійович, 25 років;
  • старший лейтенант Барильченко Валерій Дмитрович, 27 років;
  • старший лейтенант Вовк Олександр Олександрович, 29 років;
  • лейтенант Лавров Сергій Степанович, 23 роки;
  • лейтенант Левченко Леонід Петрович, 24 роки;
  • капітан Омельченко Михайло Михайлович, 33 роки;
  • старший прапорщик Бутенко Віктор Петрович, 33 роки;
  • прапорщик Максименко Віктор Григорович, 27 років;
  • рядовий Власюк Олександр Васильович, 19 років;
  • молодший сержант Голець Олександр Петрович, 21 рік;
  • рядовий Дука Сергій Олександрович, 22 роки;
  • сержант Задерієнко Олексій Вікторович, 20 років;
  • рядовий Коробенко Олександр Тарасович, 19 років;
  • рядовий Кулинич Сергій Володимирович, 20 років;
  • рядовий Кушніренко Віктор Миколайович, 20 років;
  • рядовий Ногін Станіслав Михайлович, 19 років;
  • єфрейтор Панчук Олександр Володимирович, 19 років;
  • молодший сержант Скрипченко Володимир Володимирович, 20 років;
  • молодший сержант Харечко Віктор Васильович, 20 років;
  • рядовий Штрикуненко Микола Вікторович, 23 роки.


На честь  загиблих учасників бойових дій, захисників України пролунали залпи військового салюту, а кременчужани поклали квіти-пам’яті до підніжжя меморіального комплексу «На Афганській стежині» та іменних стел, встановлених на честь 20 кременчуцьких воїнів-афганців.     

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Пресслужба мерії Кременчука
Теги: Афганістан

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