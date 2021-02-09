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Двох кременчужан, які намагалися дати 200 грн патрульним, притягнуть до відповідальності

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 329 Коментарів: 2

 

Один з порушників не мав страхового поліса, інший - категорії

Двох водіїв, які намагалися дати 200 грн правоохоронцям, притягнуть до відповідальності. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


 


14 лютого на трасі Полтава-Олександрія копи зупинили «Ниву». Під час перевірки документів виявилося, що у 39-річного чоловіка не має страховки на машину. Керманич запропонував «вирішити проблему», але патрульні відмовилися. Проте водій був наполегливим - закинув 200 грн у службову автівку. 


 


А сьогодні, 15 лютого на вул. Київській за порушення ПДР зупинили ЗІЛ. Виявилося, що у керманича немає категорії «С». До того ж він не надав документів на деревину, яку перевозив у кузові. Аби уникнути відповідальності за правопорушення, 41-річний водій почав пропонувати патрульним неправомірну вигоду у розмірі 200 грн. Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли.


 


Патрульні викликали в обох випадках слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала спроби підкупу. Адмінпротоколи керманичі за порушення ПДР також отримали. 

0
Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: хабар

Коментарі: 2

95
Juja:
Сьогодні, 15:35

Для статистики


4 1
1 093
hunter:
Сьогодні, 15:58

Цитата: Juja

Для статистики

Скорее их обидели маленькой суммой взяткиsmile


2 0

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