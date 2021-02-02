Нова пісня з сопілкою і дримбою: «Шум» від Gо_A на Євробаченні-2021 від України

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 404 Коментарів: 1

Переможець українського відбору Євробачення група Go_A виступатиме на конкурсі з новою піснею – замість торішнього «Солов'я» буде композиція «Шум». Так вирішило журі, яке обирало з трьох нових пісень.

Тепер на початку березня Go_A представлять конкурсну версію пісні та новий відеокліп. Трек зробили на основі однойменної гри-веснянки. У YouTube можна знайти свіжий кліп Go_A на цю пісню – вона поєднує сопілку, дримбу, текст веснянки та електронний танцювальний ритм.

- «Шум» в інтерпретації гурту Go_A – це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства, - йдеться на українському сайті Євробачення.

Загалом же члени журі – Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін – обирали з трьох пісень групи: «Рано», «Церковка» та «Шум». Останню обрали одноголосно.

- Проголосувала за пісню «Шум» – вона мені звучить дуже сучасно. Спів наживо вирішує майже все, тому Каті я б хотіла побажати впевненості, яка була на Нацвідборі минулого року. Просто співайте, і мені здається, що все вийде, - пояснила вибір переможниця Євробачення-2016 Джамала.





- Радий, що гурт за рік не стояв на місці. Бачимо, що вони вклали у творчість всі сили, думки та ідеї й велику любов у те, чим займаються, - додав продюсер та композитор Руслан Квінта.





Минулого року Go_A перемогли на українському відборі до Євробачення з піснею «Соловей», але через коронавірус конкурс у Роттердамі (Нідерланди) вирішили перенести.



