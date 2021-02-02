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Нова пісня з сопілкою і дримбою: «Шум» від Gо_A на Євробаченні-2021 від України

Сьогодні, 15:06 Переглядів: 404 Коментарів: 1

 

Як вам нова пісня? 

Переможець українського відбору Євробачення група Go_A виступатиме на конкурсі з новою піснею – замість торішнього «Солов'я» буде композиція «Шум». Так вирішило журі, яке обирало з трьох нових пісень.

 

Тепер на початку березня Go_A представлять конкурсну версію пісні та новий відеокліп. Трек зробили на основі однойменної гри-веснянки. У YouTube можна знайти свіжий кліп Go_A на цю пісню – вона поєднує сопілку, дримбу, текст веснянки та електронний танцювальний ритм.

 

- «Шум» в інтерпретації гурту Go_A – це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства, - йдеться на українському сайті Євробачення.

 

Загалом же члени журі – Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін – обирали з трьох пісень групи: «Рано», «Церковка» та «Шум». Останню обрали одноголосно.

 

- Проголосувала за пісню «Шум» – вона мені звучить дуже сучасно. Спів наживо вирішує майже все, тому Каті я б хотіла побажати впевненості, яка була на Нацвідборі минулого року. Просто співайте, і мені здається, що все вийде, - пояснила вибір переможниця Євробачення-2016 Джамала.


- Радий, що гурт за рік не стояв на місці. Бачимо, що вони вклали у творчість всі сили, думки та ідеї й велику любов у те, чим займаються, - додав продюсер та композитор Руслан Квінта.


 

Минулого року Go_A перемогли на українському відборі до Євробачення з піснею «Соловей», але через коронавірус конкурс у Роттердамі (Нідерланди) вирішили перенести.


Український соловейко заспіває у 2021 році: Євробачення перенесли на наступний рік
На Євробачення їде гурт Go_A, який обіймався з кременчужанами

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Автор: Альона Душенко
Теги: Євробачення Go_A

Коментарі: 1

438
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Туся:
Сьогодні, 15:53

 Які гарні українські народні пісні.  який глибокий, душевний зміст вложено в них  про життя  людей, де переплітаються і любов до життя, Батьківщини, матері,природи, і боротьба та перемога з ворогами, зі злом, і  про мирне небо та працю, і краса української землі . Пісні зачаровують. Їх слухаєш і разом з тим сам радієш, плачеш,танцюєш, просто шаленієш! А, що зараз? Музика ніби й гарна, і схожа з народними мотивами, але зміст??? Сам чорт ногу зламає! І про що співається, що автор хоче донести до вуха- казна що.... Ну як живемо, таке й співаємо. Розчулили обидві пісні мене так, що мало сердечко не заплакало. Жизненная песня, за душу берет! 


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